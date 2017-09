USK omladil, ale dál cílí na titul. Nymburk získal střelkyni Vaughnovou

USK opustily kapitánka Laia Palauová, Sonja Petrovičová, pivotky Kia Vaughnová, Ilona Burgrová, Candice Dupreeová a Aneta Šteinbergaová. Trenérka Natália Hejková kádr výrazně omladila, nejstaršími hráčkami jsou čerstvě osmadvacetiletá chorvatská posila Marija Režanová a o dva měsíce mladší Kateřina Elhotová.

„Odešla nám veleúspěšná základní pětka a dali jsme příležitost mladým hráčkám. Ambice klubu jsou ale stejné. Budeme se snažit udržet neporazitelnost v české soutěži,“ řekla Hejková.

Nadále to tudíž vypadá, že se bude hrát spíše jen o druhé místo, které v minulém ročníku vybojoval Hradec Králové. Ten také prošel změnami a mimo jiné angažoval někdejší reprezentační rozehrávačku Kateřinu Bartoňovou. Vrátit se na stříbrný post však chce Nymburk, který přivedl ze Slavie nejlepší střelkyni minulé sezony Krystal Vaughnovou.

Vysoko pomýšlí i KP Brno, posílené o vicemistryně světa Editu Šujanovou a Ilonu Burgrovou, a do medailových bojů by mohly promluvit i další celky.

„Samozřejmě bychom si přáli, aby se bojovalo také o první místo, ale je to dané finančními možnostmi USK a ostatních klubů. O medaile však může být sveden vyrovnaný boj mezi šesti až osmi týmy. Mohly by do toho zasáhnout i Žabiny Brno, které předváděly v přípravě zajímavé výkony, Slavia, Trutnov, Karlovy Vary či Ostrava,“ řekl na tiskové konferenci guvernér ŽBL Daniel Kurucz, který zároveň vede Nymburk.

O výrazném finančním náskoku USK před zbytkem ligy svědčí i to, že česká liga měla nárok na dvě místa v Eurolize, ale právě kvůli finanční náročnosti druhé místo žádný z klubů nepřijal. Nymburk a KP Brno se zúčastní Eurocupu a Žabiny Brno a Ostrava jsou ve Středoevropském poháru CEWL, který je nově oficiální soutěží FIBA.

ŽBL má v tomto ročníku dvanáct stejných účastníků, jelikož nikdo z první ligy neměl zájem bojovat v baráži o postup. V základní části se do 17. března odehraje 22 kol, každý s každým se utká dvakrát. Následovat bude play-off pro osm celků o titul a play-out pro čtyři nejhorší týmy o to, které dva půjdou do baráže s finalisty první ligy.

Novinkou sezony bude nasazování trojice rozhodčích. „Podařilo se sehnat prostředky na třetího rozhodčího pro všechna utkání, jako je tomu v mužské lize. Věříme, že to povede ke zkvalitnění zápasů,“ řekl Kurucz. Zkvalitní se i přenos zápasů na serveru TVCom.cz, v každém kole bude vybraný šlágr přenášen včetně studia.

Sezona bude v listopadu a únoru na dva týdny přerušena kvůli reprezentačním oknům, ve kterých se bude hrát kvalifikace mistrovství Evropy. Poslední únorový víkend pak vyvrcholí Český pohár závěrečným turnajem v Nymburce. Poháru se ani letos nezúčastní mistryně z USK.