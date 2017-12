Hradecké lvice vyhrávají, kde mají. A udržely rozehrávačku Bartoňovou

V obou případech byl scénář velmi podobný: rychlý nástup v úvodní čtvrtině, po ní slušný náskok a poté do konce zápasu už jen jeho zvyšování. V Karlových Varech z toho byla výhra 102:53, doma nad Ostravou 90:51.

„Zápasy jsme zvládli, i když někdy proti týmům z dolní poloviny tabulky máme na začátku problémy se soustředěním. Druhé poločasy ale byly v pořádku,“ uvedl Miroslav Volejník, manažer hradeckého klubu a zároveň asistent trenérky Ptáčkové.

Lvice těmito dvěma výhrami na rozhraní první a druhé poloviny základní části demonstrovaly, že při cestě za obhajobou stříbrných medailí nechtějí zbytečně ztrácet body s papírově slabšími soupeřkami.

A také že i letos se s nimi v boji o medaile musí počítat. Se třemi prohrami tvoří silnou skupinu pronásledovatelů suverénního USK Praha.

„Zatím můžeme být se sezonou spokojeni. Snad jen s výjimkou zápasu v Nymburce, kde jsme 39 minut vedli a v poslední o výhru přišli,“ uvedl manažer. „Navíc se nám tam zranila Lenka Šípová, která až do konce roku hrát nebude.“

Hradec těží z kvalitního kádru vyrovnaných hráček. Třeba v sobotu proti Ostravě jich nastoupilo devět, přitom nejméně („jenom“ sedm) bodů zaznamenala Josipa Buraová. K tomu stále je ve hře návrat Kateřiny Zavázalové, která se před sezonou do Hradce vrátila, ale kvůli rekonvalescenci po zranění stále nehraje.

„Počítali jsme s tím, že by se mohla do hry zapojit před Vánocemi, ale trochu se to zpozdí,“ vysvětlil Volejník, „sice už trénuje, ale na hru to ještě není.“

Avšak na rozehrávce má tým více než kvalitní náhradu, klub se totiž dohodl s Kateřinou Bartoňovou, že oproti původním předpokladům bude v Hradci hrát celou sezonu.