Facka jako budíček. Trenérská legenda klidně propleskne i kapitána

Vedoucí tým turecké ligy Fenerbahce hrálo v neděli duel šestým celkem tabulky Banvitem - a nedařilo se mu.

Po většinu utkání favorit mírně prohrával a ve třetí čtvrtině mu začal zápas ujíždět. V tu chvíli si vzal legendární trenér oddechový čas a jako známý bouřlivák začal tým hecovat.

Rodákovi ze srbského Čačaku se nelíbil hlavně výkon sedmadvacetiletého křídelníka Meliha Mahmutogla. Obradovič nejprve tureckého reprezentanta zkritizoval a následně ho pleskl po tváři.

Mahmutoglu to přijal bez mrknutí oka a šel zpět do hry, Fenerbahce ale duel už neotočilo a po devíti výhrách v řadě padlo 61:63.

Obradovičova facka neunikla televizním reportérům a sám trenér se po utkání musel ospravedlňovat před novináři.

Facka Željka Obradoviče:

„S každým hráčem mám trochu jiný vztah, ale všechny mám moc rád. Melih je kapitán týmu a je tu nejdéle sloužícím hráčem a znám se s ním už několik let. To, co jsem udělal, bylo proto, abych vyhecoval tým. Rozhodně jsem nechtěl nikoho ponižovat a nikdo z týmu to tak nevzal. Mám ho rád jako svého syna, a tak jsem k němu v tu chvíli přistupoval. Nechápu, proč to média musí takhle zveličovat,“ vysvětloval.

„Budeme jako tým nadále tvrdě pracovat a pokusíme se ignorovat hlasy zvenčí, které chtějí naši týmovou pohodu rozvrátit,“ dodává sedmapadesátiletý kouč.

Původní podoba prohlášení Željka Obradoviče po zápase s Banvitem:

Obradovič má na kontě mimo jiné devět titulů v Eurolize s pěti různými týmy, ale také zlato z evropského šampionátu nebo stříbro z olympiády s jugoslávskými výběry.

Dá se mu tedy věřit, že má své činy i své hráče plně pod kontrolou.