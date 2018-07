Siniaková je světovou dvojkou v deblu, Berdych se v žebříčku propadl

Dvaatřicetiletý Berdych prožívá ústup ze slávy. Bolavá záda ho do Wimbledonu nepustila, a protože neobhájil 720 bodů za loňskou účast v semifinále, klesl o 35 míst. Naposledy byl v žebříčku horší (68.) v srpnu 2004. Jen o 14 příček níž už je Jiří Veselý, kterému se na wimbledonské trávě dařilo a vypadl ve čtvrtém kole se světovou jedničkou Rafaelem Nadalem.

Španělský tenista Nadal se v čele žebříčku vzdálil Rogeru Federerovi, jemuž nevyšel útok na devátou wimbledonskou trofej. Návrat do nejlepší desítky slaví po problémech s loktem staronový šampion z Londýna Novak Djokovič, poražený finalista Kevin Anderson si polepšil na páté místo.

Siniaková v deblovém pořadí atakuje vedoucí Maďarku Timeu Babosovou, Krejčíková je čtvrtá. „Je to úžasný pocit být druhá na světě, snad budu i první. Hrajeme teď super a tím přichází i ranking. Jsou to krásná místa pro mě i Báru, to se málokomu povede. Je to neuvěřitelné,“ řekla Siniaková po druhém grandslamovém triumfu za sebou. Český pár vyhrál také antukové Roland Garros.

Nejlepší Češky mezi singlistkami si pohoršily o jednu pozici: Petra Kvitová je světovou osmičkou a Karolína Plíšková devítkou. Vítězka dvouhry z All England Clubu Němka Angelique Kerberová poskočila z desáté příčky na čtvrté místo a poražená finalistka Serena Williamsová se z konce druhé stovky, kam spadla po mateřské pauze, vyhoupla na 28. pozici. I po Wimbledonu vede žebříček WTA Rumunka Simona Halepová.