Semifinále začíná, basketbalistky Hradce zkusí přibrzdit šampionky

Další minimálně tři pokusy budou hradecké Lvice mít teď, kdy se v sérii s USK budou pokoušet cestu do dalšího finále velkému favoritovi ztížit. Začíná se hrát ve středu v Praze, v pátek se obě družstva představí na východě Čech a v úterý ještě určitě v Praze.

Pokud by se série podruhé vrátila do Hradce, bylo by to pro příznivce Lvic příjemné překvapení. „Jsme realisté, o kvalitách USK víme,“ netají před startem semifinálové série šéf hradeckého klubu Miroslav Volejník.

Pro Lvice nejsou souboje s USK Praha, v nichž jde o medaile, v posledních letech ničím výjimečným. Loni a před třemi lety si to s ním rozdaly ve finále. Výsledky vyzněly vždy ve prospěch pražského družstva, vesměs při jednoznačném skóre.

První část předcházející věty platila i ve dvou vzájemných duelech základní části tohoto ligového ročníku, druhá část však ne zcela. Hlavně nedávný březnový duel v Praze byl pro Lvice velmi nadějný, byť nakonec prohrály 59:75. V poslední čtvrtině totiž byl v jednu chvíli rozdíl jen šestibodový. „Ukázali jsme, že můžeme konkurovat, ale nebude to jednoduché,“ tuší Volejník.

Zatímco Hradec se do semifinále probil v sérii s pražskou Slavií až pěti zápasy, USK na to stačily tři. Přešly v nich přes Karlovy Vary, které porazily 101:65, 87:65 a 122:54). Nejlepší utkání odehrály v posledním domácím zápase, ve kterém se do utkání zapsalo hned 7 dvouciferných střelkyň. Nejvíce se dařilo Amandě Zahui, která dala 28 bodů, doskočila devět míčů a šestkrát asistovala.

Lvice se z postupu radovaly až v sobotu v podvečer, kdy na své palubovce porazily Slavii potřetí, podruhé za sebou výrazným rozdílem. Po výhře o 45 bodů v Praze ve čtvrtém zápase série zvládly rozhodující také jasně, tentokrát o 29 bodů. Ve vítězné sestavě chyběly zraněné Březinová a Čepelková, zda zasáhnou do semifinále, to se teprve uvidí.