Na závod Vysočina dorazí sto cyklistů. Tropickým teplotám navzdory

První etapa dlouhá 125 kilometrů povede například přes Malou a Velkou Losenici.

Závod Vysočina 2018 1. etapa – 125 km čtvrtek Přibyslav, start 13.30 2. etapa – 134,3 km pátek Polička, 12.00 3. etapa – 129,2 km sobota Bystřice nad Pernštejnem, 12.00 4. etapa – 81,8 km neděle Bystřice nad Pernštejnem, 10.00

Favority etapového závodu jsou český cyklista Martin Hunal a také Rakušan Michael Gaubitzer, jenž v roce 2015 zvítězil. „Na vysoké umístění jistě bude pomýšlet i Daniel Turek z izraelského týmu Cycling Academy,“ pronesl Milan Plocek, dlouholetý organizátor.

Žádná velká hvězda typu olympijského vítěze v cross country horských kol Jaroslava Kulhavého se však letos na Vysočině nepředstaví. „A chybět také letos budou závodníci týmů Elkov Author a Sparta Praha,“ uvedl Plocek.

Cyklisty čeká celkem 470,3 kilometru dlouhá pouť Vysočinou. „Za celý závod cyklisté nastoupají více než devět tisíc výškových metrů, takže to nebude nic jednoduchého,“ myslí si Plocek.

Nejen Vysočinu sužují v posledních dnech tropické teploty. Podle předpovědi by se minimálně do konce týdne měla rtuť držet nad hranicí třiceti stupňů. Zrušení závodu ale nehrozí. Organizátoři alespoň zřídí bufet pro závodníky.

„Podle pravidel může být bufet pouze v případě, že je závod delší než 150 kilometrů, ale takové etapy my nemáme, uděláme tedy výjimku. Není to poprvé,“ konstatoval Milan Plocek a dodal: „Bufety většinou děláme na vrchařských prémiích, kde se jezdí pomaleji a je to tedy bezpečnější.“První etapa dlouhá 125 kilometrů povede například přes Malou a Velkou Losenici.