Koudelka skončil v Lillehammeru poslední, další triumf slaví Stoch

1. Stoch 306,4 b. (140,5+141 m), 2. Kubacki (oba Pol.) 278,7 (139+140,5), 3. Johansson 273,7 (137+136,5), 4. Stjernen (oba Nor.) 272,5 (134,5+133,5), 5. Freitag (Něm.) 271,1 (135+141,5), 6. Forfang (Nor.) 268,0 (137+131,5), 7. P. Prevc (Slovin.) 263,4 (134,5+135), 8. Kraft (Rak.) 262,2 (135,5+126,5), 9. Hula (Pol.) 261,7 (139,5+129), 10. Tande (Nor.) 257,7 (135,5+125), ...49. Koudelka (ČR) 79,1 (111,5).

Průběžné pořadí SP (po 19 z 23 závodů):

1. Stoch 1103, 2. Freitag 913, 3. Tande 849, 4. Wellinger (Něm.) 804, 5. Forfang 640, 6. Kraft 616, ...44. Kožíšek 30, 52. Koudelka 12, 64. Štursa (všichni ČR) 3.