Boroš zajel v SP životní výsledek. Junior Kopecký míří pro celkovou výhru

Závod Světového poháru v cyklokrosu v Nommay Muži: 1. M. Van der Poel (Niz.) 1:06:56, 2. Van Aert -33, 3. Aerts -2:09, 4. Merlier -2:31, 5. M. Vanthourenhout -2:47, 6. L. Sweeck (všichni Belg.) -3:06, 7. Boroš -3:11, ...33. Paprstka -5:59, 34. Nesvadba -6:03, 38. Hekele (všichni ČR) -6:25.

Průběžné pořadí SP (po 8 z 9 závodů): 1. M. Van der Poel 615, 2. Van Aert 515, 3. Aerts 445, 4. M. Vanthourenhout 409, 5. L. Sweeck 406, 6. Van Kessel (Niz.) 389, ...12. Boroš 287, 37. Nesvadba 84, 38. Paprstka 82, 80. Hekele 13, 113. Hunal (ČR) 2. Ženy: 1. Comptonová 45:03, 2. Keoughová (obě USA) -55, 3. Ferrandová Prévotová (Fr.) -1:20, 4. Wymanová (Brit.), 5. Majerusová (Luc.) obě -1:30, 6. Arzuffiová (It.) -1:42, ...11. Nash -2:47, 27. Havlíková -4:37, 40. Šafářová -4:24, 49. Ungermanová (všechny ČR) -10:58.

Průběžné pořadí SP (po 8 z 9 závodů): 1. Cantová (Belg.) 528, 2. Keoughová 446, 3. Lechnerová (It.) 406, ...6. Nash 365, 20. Havlíková 172, 40. Nosková 101, 56. Šafářová 58, 71. Štěpánová 26, 85. Vaníčková 17, 88. Švihálková (všechny ČR) 15, 99. Ungermanová 11. Muži do 23 let: 1. Thijs Aerts (Belg.) 54:24, 2. Gras -3, 3. Dubau (oba Fr.) -17, ...30. Jelínek -5:51, 33. Schubert -7:31, 37. Mayer (všichni ČR) -2 kola.

Průběžné pořadí SP (po 6 ze 7 závodů): 1. Pidcock (Brit.) 240, 2. Iserbyt (Belg.) 210, 3. Thijs Aerts 185, 4. A. Ťoupalík 151, ...36. Šulc 14, 43. Schubert 11, 56. Mayer 5, 57. Jelínek 5, 62. Jarý (všichni ČR) 3. Junioři: 1. Hendrikx (Niz.) 46:49, 2. Cortjens (Belg.) -2, 3. Kopecký -26, ...26. Ježek -4:18, 30. Tomášek -4:44, 35. Mikšaník -5:46, 38. Říman (všichni ČR) -7:07.

Průběžné pořadí SP (po 6 ze 7 závodů): 1. Kopecký 215, 2. Ronhaar (Niz.) 193, 3. Hendrikx 185, ...20. Ježek 43, 24. J. Ťoupalík 32, 30. Schierl 23, 47. Říman 15, 50. Tomášek 13, 53. Mikšaník (všichni ČR) 11.