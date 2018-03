Premiéra snů. Pětibojař Vlach vyhrál na Světovém poháru běh se střelbou

„Být na prvním svěťáku ve finále, skončit kolem dvacítky a navíc vyhrát kombi, to je opravdu skvělý výsledek,“ chválil reprezentační trenér Jakub Kučera v tiskové zprávě Vlacha, trojnásobného medailistu z loňského mistrovství Evropy juniorů.

„Jeho výkon byl podle mě absolutně mimo to, o čem snil. Trenéři ostatních týmů pokukovali, co se to děje,“ uvedl Kučera. „Vychází nám, že tu poslední disciplínu dal v absolutním českém rekordu. Takhle rychle to nikdy nezvládl ani David Svoboda, ani Honza Kuf,“ dodal kouč.

Další český junior Marek Grycz, loňský mistr Evropy v této kategorii, obsadil 35. pozici. Vítězem se stal Korejec I Či-hun.

Oba mladí čeští reprezentanti ztratili v šermu. „Právě v šermu je rozdíl mezi juniorskou a seniorskou výkonností největší, což se tady potvrdilo. Ale byla to pro kluky obrovská zkušenost, šermovat s takovými soupeři. Takovou úroveň u juniorů zatím nezažili ani vzdáleně. Jsem si jistý, že s přibývajícími zkušenostmi půjdou oba nahoru,“ řekl Kučera.