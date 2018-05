První česká sdruženářka Weinlichová sní o startu na olympiádě

Jako devítiletá začínala se skokem na lyžích. To bylo v roce 2009, kdy se konalo lyžařské mistrovství světa v Liberci a na programu byl poprvé i skok žen. To ji však při rozhodování neovlivnilo. Příklad viděla ve svém otci, bývalém skokanovi, a také v mladší sestře. K tomu, aby ke skoku přidala i běh a věnovala se severské kombinaci, ji inspiroval trenér Miloš Kendík z klubu Ještěd Liberec, když jí bylo čtrnáct.

V té době byl však tento sport na ženské úrovni ještě v naprostých zárodcích. „Vzpomínám si, jak jsem v roce 2014 startovala na mládežnickém Youth Cupu v Oberstdorfu, kde byl první závod sdružený holek na kolečkových bruslích,“ vrací se ke svým začátkům.

Jelikož závody dívek jsou stále velkou vzácností, Simona Weinlichová dosud soutěžila hlavně s chlapci. A užívala si to. „Líbí se mi, že když já závodím, kluci mi fandí. To se pak víc snažím,“ usmívá se studentka třetího ročníku sportovního gymnázia v Jilemnici.

Zatím je prý lepší skokankou, než běžkyní. „Ale to se vypiluje,“ říká. Za sebou má řadu skoků na velkém můstku doma v Liberci i jinde. Spustit se z vysokého nájezdu se prý nebojí. „Mám vždycky strach, jen když si sednu, pak už mi to je jedno.“

V minulé sezoně na sebe upozornila sedmým místem na Kontinentálním poháru v norské Reně. Startovala i na předváděcím závodu severské kombinace žen na mistrovství světa juniorů. Na závodech v zahraničí se schází obvykle kolem dvou desítek sdruženářek.

Teprve v příští sezoně se v severské kombinaci žen chystají pravidelné mezinárodní závody. Pojede se celý seriál Kontinentálního poháru, který bude mít šest zastávek, ženy budou mít i regulérní závod na světovém šampionátu juniorů. A v další sezoně by už měl přijít na řadu i Světový pohár žen.

To však není zdaleka všechno. Velice nadějně vypadá zařazení severské kombinace žen do programu příštích zimních olympijských her, které se v roce 2022 uskuteční v Pekingu. „Sním o olympiádě a doufám, že se tam dostanu,“ říká závodnice, která teď nabírá kondici na soustředění v Chorvatsku.

Většinu přípravy absolvuje se školními trenéry z Jilemnice, plánuje však i tréninky se svou novou kolegyní Janou Mrákotovou, bývalou skokankou, která také ohlásila přestup k severské kombinaci. Česko by tak v příští sezoně mělo mít dvě nadějné reprezentantky.

Jeden z trenérů národního týmu Marek Šablatura se dívá na budoucí rozvoj ženské kombinace s velkým očekáváním. „Je to nová disciplína a nikdo neví, jakým směrem se bude vyvíjet. Všechno je zatím ve fázi pokusu,“ říká. „V Německu, Finsku nebo Norsku se formují ženské reprezentace, my máme jen dvě závodnice, ale i tak myslím, že mají velkou šanci uspět.“