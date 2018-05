V prologu Kolem Romandie byl nejrychlejší Australan Matthews

„Je to celkem překvapení, protože v neděli na Lutych-Bastogne-Lutych mi to nešlo. Včera jsem měl volnější den a pak už jsem šel rovnou na start tady. Nevěděl jsem, co na to moje nohy, ale šel jsem do toho naplno a stačilo to na vítězství,“ uvedl bývalý mistr světa do 23 let po prvním vítězství v sezoně, která pro něj začala smolně. V únoru si při letošní premiéře v belgickém závodě Omloop Het Nieuwsblad zlomil rameno.

O překvapení dne se postaral Bohli. „Je to dost neuvěřitelné. Byla to má první časovka za celý rok. Byl jsem pořádně nervózní, měl stažený žaludek. Nevím, proč to vyšlo, možná mi to pomohlo,“ řekl čtyřiadvacetiletý Švýcar.

Loňský vítěz tradiční generálky na Giro d’Italia Australan Richie Porte zahájil závod 18. místem, na krajana Matthews ztratil 14 sekund.