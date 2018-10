Cyklokrosový pohár v Hlinsku ovládli Nesvadba a Havlíková

Nesvadba po sólové jízdě odrazil útok Jana Škarnitzla, který jej v předposledním kole dojel, ale na další nástup domácího vicemistra v závěru už nedokázal zareagovat.

Třetí skončil Tomáš Paprstka už s více než minutovým mankem. Ve stejném pořadí dojeli všichni tři v redukované klasifikaci uničovského závodu.

„Snažil jsem se to nakoupnout hned od startu, abych to trochu roztrhal. Před koncem Honza strašně zrychlil, tak jsem se snažil na to zareagovat, jenže v předposledním kole jsem dvakrát zbytečně spadnul. V záverečném kole se mi ho podařilo utrhnout,“ uvedl Nesvadba na svazovém webu.

Havlíková kvůli nemoci zmeškala závod v Uničově, ale vrátila se ve formě. Úřadující česká šampionka porazila o 39 sekund Karlu Štěpánovou. Třetí skončila Jitka Čábelická, která byla v Uničově v solidní zahraniční konkurenci nejlepší Češkou.

Havlíkovou přesvědčivě vítězství překvapilo. „Čekala jsem, že když jsou holky z biků rozjeté, tak budou hrát prim. Navíc jsem se přes týden necítila v oslnivé formě. Ale nedojely mě, nemusela jsem ani jet úplně na doraz,“ uvedla vítězka.