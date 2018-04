Posledních 70 kilometrů pro Smutnou a spol. Pojede se Ylläs-Levi

Norský Reistadlopet minulou sobotu odjela česká lyžařka podobně jako většina dalších závodníků na lyžích se stoupacím voskem klasicky a v cíli sama říkala, že je zvědavá, jak bude její výkon vypadat ve Finsku, kde se dá předpokládat, že se opět všichni vrátí k soupaži. Poslední závod sezony navíc měří 70 kilometrů a Kateřina Smutná tak doufá, že se její problémy s předloktím vyřeší.

„Chvíli je to lepší, chvíli se to vrací. Bylo by každopádně senzační, kdyby se Katce podařilo sezonu uzavřít vítězstvím. Jakékoli místo na stupních bych ale bral jako úspěch,“ říká šéf týmu Lukáš Bauer.

Celý Bauer Ski Team se po Reistadlopetu přesunul rovnou do Finska, kde společně tráví týden před dalším závodem. V neděli bylo na programu volno, v pondělí trénink a v úterý a ve středu objížděli členové nejlepšího českého týmu v seriálu trať, na kterou se vydají v sobotu ráno. „Čeká nás rovinatější závod, délkou srovnatelný s Marcialongou. Na trati jsou čtyři náročná dlouhá stoupání, takže to není úplně jednoduché,“ přibližuje Bauer.

Nástrahy finského závodu číhají i v počasí a sněhových podmínkách, které aktuálně na místě panují. „Stejně jako loni je tu spíš prašan, teplota kolem minus 10 přes noc, přes den kolem nuly. Sníh není nijak rychlý, navíc bude situaci komplikovat fakt, že je dost nachlazený a pracuje s ním i silné sluníčko. Budeme muset dost zvažovat, jaké si na ten mix vzít lyže, to bude určitě dost rozhodovat.“

Další komplikací pro závodníky je, že servis se s občerstvením dostane na trať jen do 35. kilometru, pak už ne. „Budeme to muset řešit camelbagem s pitím a někdo ze servisu pojede na další místo na lyžích,“ prozrazuje Bauer.

Nejvyšší ambice ze sedmičky českého týmu bude mít určitě Kateřina Smutná, navázat na osmé místo z loňska pak bude chtít Ilja Černousov. Ve skvělé formě se na Reistadlopetu ukázal Alexis Jeannerod, který dojel ve svém osobním maximu na 8. místě. Rovinatější profil by měl více sedět Janu Šrailovi, který se do historie letošního ročníku zapsal dlouhým únikem na legendárním Vasově běhu. Premiéru si na závodě Ylläs-Levi odbude Roxane Lacroixová a pojede ho i Adam Fellner.

„Byl bych rád, kdyby si všichni sáhli na co možná nejlepší výsledek, protože nás zase bude čekat dlouhá pauza a příprava na další sezonu. Tak ať jsou ty vzpomínky co nejhezčí!“ přeje si Lukáš Bauer, který v sobotu ve Finsku naskočí do devátého závodu sezony. Nejvíc jich má na kontě dvojice Šrail a Smutná, kteří v sobotu završí kompletní porci 11 startů v letošním ročníku Visma Ski Classics.