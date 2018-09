Chudá sestra NBA. O penězích a jednom dlouhém boji za rovnost

„Zpětná vazba lidí, hráček, trenérů a medií je úžasná. Podívejte se na to, kolik má tato liga talentu. Tohle jsou nejlepší hráčky světa. Říkám to často, ale taková je pravda,“ komentovala Bordersová fakt, že letos o účastnicích Utkání hvězd WNBA hlasovalo o 44 procent fanoušků a fanynek více než loni.

Jenže peněz se stále nedostává.

Podle dostupných informací je minimální plat v WNBA zhruba 50 tisíc dolarů, ovšem v Eurolize začínají odměny tahounek asi na 100 tisících (lavičky však mohou zahřívat mladičké hráčky, třeba i ryzí amatérky). Jen pro srovnání: roční minimum pro nováčka v NBA přesahuje 580 tisíc dolarů.

Dokonce i rozhodčí působící v NBA si vydělá víc než hráčka WNBA. Jeho plat se ročně pohybuje okolo 150 tisíc dolarů.

Srovnání s nejlepší mužskou ligou se její ženská verze nevyhne, a proto stížností přibývá.

Je zřejmé, že nelze poměřovat absolutní čísla. Jenže i síla hráčů a hráček při vyjednávání s vedením je diametrálně odlišná. NBA totiž dává asi 50 procent svých příjmů na platy hráčů, zatímco v WNBA připadne hráčkám zhruba pětina až čtvrtina příjmů soutěže, tedy 20 až 25 procent.

Jak Kelsey Plumová, hráčka Las Vegas Aces a nejlepší střelkyně v dějinách ženské NCAA, sdílela v červenci na Twitteru, nyní ženy nebojují za sumy jako v NBA, ale za podmínky na stejné úrovni.

„Jsem unavená z toho, že si lidé myslí, že chceme vydělávat stejné peníze jako hráči NBA. My se snažíme o to, aby na naše platy šlo stejné procento z příjmů ligy. V NBA je to 50 procent, my ale dostáváme okolo 20 procent,“ upozornila Plumová.

O tom, že není možné tyto dvě soutěže srovnávat, se rozmluvila prezidentka Bordersová.

„Ekonomika WNBA a NBA je naprosto odlišná. Podívejte - NBA je stará 72 let, my jsme odehrály naší 22. sezonu. To je rozdíl dvou generací. NBA měla o 50 let více na to, aby vybudovala svou značku, své zázemí a fanouškovskou základnu. My chceme, aby platy hráček byly co nejvyšší. Tohle je ale byznys a dnešní ekonomická situace nám nedovoluje platit hráčkám více. Až nám to ekonomika dovolí, platy se zvýší. Nejsou tu neshody mezi asociací a týmy,“ řekla.

„Souhlasím, že hráčky nedostávají tolik peněz, kolik si zaslouží. V tuto chvíli jim ale víc dát nemůžeme. Usilovně pracujeme na tom, aby se podmínky zlepšily,“ dodala Bordersová.

Podle jejích dalších vyjádření je zřejmé, že se ekonomická situace v ženské lize přece jen zlepšuje. „Čísla ukazují tím správným směrem. Sledovanost zápasů stoupla od roku 2015 o 35 procent, tržby se za poslední rok zvýšily o 50 procent. Lidé mají zájem o dresy. Liga uzavřela dlouhodobé partnerství s firmou Nike, což je skvělé. Sportovní kanál ESPN udělal skvělou práci, když nám pomohl dostat zápasy na televizní obrazovky,“ přibližuje aktuální situaci Bordersová.

Studentky se mají lépe

Proti podmínkám, které v WNBA panují, se však ozývá stále více hvězd. Rozehrávačka Skylar Digginsová-Smithová z Dallasu se proti přístupu sportovní stanice ESPN ohradila: „Bavíme se o tom, že chceme přilákat více lidí na naše zápasy, prodávat více lístků. Nikdo nás ale dostatečně nepropaguje. Naše liga je vyrovnaná, k vidění jsou skvělé zápasy, které ale nikdo nevidí. ESPN letos odvysílala třináct zápasů základní části, ačkoliv se označuje na jednu z nejlepších sportovních stanic na světě.“

Digginsová-Smithová se dotkla i pravidla o cestování, podle kterého týmy musejí využívat komerční letecké linky a nemohou létat soukromými letadly. „Občas je cestování tak náročné, že přiletíme ráno a odpoledne už hrajeme zápas. Jinak to ale udělat nejde. To je šílené. Univerzitní týmy v NCAA běžně cestují soukromými letadly, nám to ale dovoleno není, protože by to bylo považováno za výhodu,“ uvedla.

Jak komplikované může cestování být, se ukázalo na začátku srpna. Tým Las Vegas zamířil k utkání do Washingtonu, jenže let byl zpožděn o více než sedm hodin. Hráčky Aces se musely rozdělit do čtyř různých letadel mířících do Dallasu, kde opět čekaly několik hodin na navazující spoj do hlavního města.

Po více než 25 hodinách dorazil tým do Washingtonu, pouze několik hodin před začátkem utkání. Tým zmeškal trénink a hráčky se kvůli vyčerpání obávaly o své zdraví.

Kayla McBride (Twitter) @kaymac_2123 No shoot around. No night of sleep. No beds. No food. Right now we will land in DC at 245pm that has us going straight to the gym bc of traffic and bags...and you want us to play? Oh ok. 145 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

A tak se Aces rozhodly k utkání nenastoupit.

Kauzou se zabývalo vedení ligy a utkání připadlo kontumačně Washingtonu. Tým Las Vegas se sice za rebelii dočkal pochvaly od hráčské asociace, jenže nakonec zůstal jediné vítězství před branami play-off.

V NBA by se nic podobného nestalo, týmy využívají charterové lety.

Peníze na prvním místě

Nepříliš vysoké platy jsou důvodem, proč většina hráček zamíří na podzim do Evropy či Asie, kde si mohou přijít i na desetinásobek svého amerického platu. V loňském roce ze 157 hráček jich mimo WNBA hrálo 89.

Podle Digginsové-Smithové může být pro soutěž těžké nabízet neustále to nejlepší, když spousta hráček působí i v jiných ligách v době, kdy má WNBA pauzu. Některé z nich si tak vůbec neodpočinou, jelikož naskakují z jedné ligy do druhé.

Skylar Digginsová-Smithová z Dallasu projevuje radost ze svého koše.

Maya Mooreová loni dokonce nestihla ani přípravný kemp Minnesoty, jelikož bojovala o titul v čínské lize.

V roce 2015 si pauzu od WNBA dala superhvězda Diana Taurasiová, které ruský Jekatěrinburg nabídl sumu 1,5 milionu dolarů za sezonu, pokud si přes léto odpočine a přijede připravená naskočit do ruské ligy a Euroligy. Taurasiová nabídku přijala.

„Hrát celoročně basketbal si vybírá svou daň a taková finanční nabídka se těžko odmítá. Musím myslet do budoucna a starat se o své tělo. Chci mít možnost se o sebe a svou rodinu postarat, až má kariéra skončí,“ napsala tehdy fanouškům.

K nepříliš lákavým finančním možnostem se nedávno vyjádřila i australská rekordmanka Liz Cambageová, když řekla, že „nedostává dostatečně zaplaceno za to, že se každý den nechává na hřišti mlátit.“ Právě finance jsou důvod, proč se Cambageová do WNBA příští léto možná nevrátí. Jak sama řekla, chtěla by se soustředit na podepsání kontraktu v Evropě.

Prezidentce Bordersové nezbývá než bojovat za WNBA a věřit. „Analyzujeme data, sledujeme čísla. Podle našich informací bylo 60 procent fanoušků, kteří si pustili naše zápasy na jakékoliv platformě, ze zahraničí, což je úžasné, jelikož se stále více lidí dozvídá o naší lize a o tom, jak dobrá ve skutečnosti je,“ řekla.

Lisa Bordersová, první žena WNBA

Ačkoliv se podle jejích slov prodává více lístků, kupuje více dresů a vysílá více zápasů, nezdá se, že by se s vyššími příjmy přímo úměrně zvyšovaly i platy hráček.

Podle Bordersové bude líp, je také ale možné, že se platové rozdíly mezi WNBA a NBA ještě prohloubí. To poslední, co by nejlepší liga světa potřebovala, je, aby její nejlepší hráčky upřednostňovaly angažmá jinde ve světě. Zabránit tomu však nemůže.