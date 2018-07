ONLINE: Plíšková bojuje o čtvrtfinále, české deblistky hrají proti sobě

Z nasazených hráček Top 10 už v ženském pavouku bojuje jediná. Karolína Plíšková, turnajová sedmička, se rázem posunula do role jedné z favoritek na vítězství travnatého grandslamu.

O účast mezi osmi nejlepšími tenistkami Plíšková bojuje s 26letou Nizozemkou Bertensovou.

Poprvé v kariéře postoupila Plíšková do druhého týdne Wimbledonu. V All England Clubu dosud došla nejdál do druhého kola.

Letos se ale každým zápasem herně zlepšuje. Po protrápeném úvodu s Britkou Dartovou přesvědčivě přehrála bývalou světovou jedničku Azarenkovou, naposledy si poradila i s v životní formě hrající Rumunkou Buzarnescuovou.

I Bertensová, nasazená dvacítka, prožívá průlomový turnaj. Jejím dosavadním maximem v Londýně bylo rovněž druhé kolo.

Na cestě do osmifinále si vytáhlá Nizozemka naposledy poradila s Venus Williamsovou, turnajovou devítkou. V prvním kole vyřadila českou kvalifikantku Barboru Štefkovou.

České deblistky a zajímavé bitvy

Ve dvouhře se obě poroučely ve třetím kole. S Wimbledonem se ale Barbora Strýcová a Lucie Šafářová neloučily. Každá z tenistek se připojila k deblovým parťačkám.

Strýcová k Sestini Hlaváčkové. Šafářová zase k Američance Mattekové-Sandsové.

Matteková-Sandsová, Šafářová vs. Strýcová, Hlaváčková Utkání 3. kola čtyřhry Wimbledonu sledujeme podrobně.

Druhá dvojice usiluje v Londýně o jedinou chybějící grandslamovou trofej. Zároveň se Šafářová s Mattekovou-Sandsovou daly po roční pauzu zpět dohromady - naposledy spolu hrály právě na trávě v All England Clubu, kde si ale Američanka ošklivě poranila koleno a několik měsíců absentovala.

To Strýcová s Andreou Sestini Hlaváčkovou jsou na turnaji nasazeným párem číslo dva.

Další souboj s významnou českou účastí poté odehrají Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou, vítězky letošního Roland Garros, proti Lucii Hradecké s Tchaj-wankou Sie Šu-wej, nasazeným čtrnáctkám.

Veselý na hlavním dvorci proti Nadalovi

Monstrózní načančané kulisy čekají Jiřího Veselého na centrkurtu. Pondělní program jediný český zástupce v mužské dvouhře uzavře soubojem se světovou jedničkou Rafaelem Nadalem.

„Kdybych si šel zápas jenom užít, tak se můžu probrat až v šatně s pořádným výpraskem,“ tvrdí Veselý. „Určitě si na kurt půjdu pro vítězství. Udělám pro něj maximum. Do osmifinále grandslamu se nedostanu každou chvíli. Je potřeba využít šance a pokusit se jít dál.“

Jiří Veselý vs. Rafael Nadal Utkání 4. kola Wimbledonu budeme sledovat podrobně.

Podruhé v kariéře se Veselý probil do druhého týdne Wimbledonu. Naposledy se mu to povedlo před dvěma lety, v pětisetové bitvě poté nestačil na krajana Tomáše Berdycha.

Nadal se do čtvrtfinále travnatého grandslamu podíval naposledy v roce 2011. Od té doby došel maximálně do osmifinále.

Veselý má letos na trávě bilanci 6–1. V jediném vzájemném mači Nadalovi na hamburské antuce v červenci 2015 statečně odolával 4:6, 6:7.