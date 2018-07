ONLINE: Hned tři české deblistky hrají o titul ve Wimbledonu

S nadsázkou by se dalo říct, že jde o ryze české finále ženského deblu. Po boku Peschkeové totiž hraje Nicole Melicharová, která je sice oficiálně Američanka, narodila se ovšem v Brně a mluví česky.

Které z Češek budou nakonec šťastnější? Mírnými favoritkami je duo K+S, které si fazónu z pařížské antuky přeneslo i na travnaté dvorce All England Clubu.

„Titul z Roland Garros nám pomohl hodně,“ potvrdila Krejčíková. „Narostlo nám sebevědomí. Něco z nás spadlo... Každý chce vyhrát grandslam a my jsme to - aspoň v deblu - dokázaly. Víme, že na to máme. I když se nedaří, bojujeme až do konce.“



Druhý pár může zase těžit ze zkušeností Peschkeové. 43letá hráčka už ve Wimbledonu jedno deblové prvenství slavila, před sedmi lety opanovala turnaj po boku Slovinky Katariny Srebotnikové.

„Ještě to úplně nechápu, že zase budu hrát finále. Je ale hezké vidět, že jsem pořád schopná tady být a hrát na nejvyšší úrovni,“ byla dojatá Peschkeová. Na letošním turnaji nastupuje po boku Melicharové, která je o 18 let mladší.