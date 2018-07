Já jsem superhvězda a kdo je víc? Wiltův přestup změnil sportovní svět

Lakers byli původně založeni v roce 1947 v Minneapolis a do Kalifornie se přestěhovali až v roce 1960. Tedy už měli na kontě pět titulů NBA, v Los Angeles se jim však zprvu nedařilo. Během šedesátých let vládli lize pevnou rukou Boston Celtics.

Pak ale přišel 9. červenec 1968 a možná nejméně vyvážený trejd v historii celé soutěže. Chamberlain si vynutil výměnu do Los Angeles z Philadelphie za pivota Darralla Imhoffa, křidelníka Jerryho Chamberse a rozehrávače Archieho Clarka. V roce 1972 pomohl Lakers k prvnímu titulu v Los Angeles.

S Wiltovým přesunem se zrodil zřejmě první supertým ligové historie. Dávno před Kevinem Durantem, Stephenem Currym, Draymondem Greenem a Klayem Thompsonem v Golden State, dávno před LeBronem, Dwyanem Wadem a Chrisem Boshem v Miami nebo Kevinem Garnettem, Paulem Piercem, Rajonem Rondem a Rayem Allenem v Bostonu.

Lakers tehdy dali dohromady Wilta Chamberlaina, Jerryho Westa a Elgina Baylora, tři basketbalové inovátory, tři ohromné osobnosti.

„Už tehdy se mluvilo o supertýmu, sešli se tři skvělí hráči s výbornými statistikami. Hlavně v bostonských novinách nás za tento krok hodně kritizovali,“ vzpomíná Jerry West, jehož silueta tvoří logo NBA.

Bylo to před 50 lety zřejmě poprvé, kdy si hvězdný hráč vymohl výměnu do jiného týmu. Smlouvy byly v té době koncipovány naprosto jinak. Ke změně došlo až později, po žalobě, kterou podala na NBA další hvězda Oscar Robertson v roce 1976. Do té doby byli hráči „majetkem“ klubu, pojem volný hráč neexistoval. Ve smlouvách byly klauzule, podle kterých klub mohl hráči prodloužit působení. Nárok odejít jinam? K smíchu. Hráčských agentů bylo málo a kluby s nimi buď vůbec nekomunikovaly, nebo jejich zásahy ignorovaly.

„Když jste byli součástí týmu, byl jste jejich majetek. Pokud vás chtěli udržet, tak jste s tím nemohli nic udělat. Majitele vůbec nezajímalo, jestli jste spokojeni, nebo ne. Nemuseli na to brát vůbec ohledy,“ říká Elgin Baylor, třetí člen hvězdného tria Lakers.

Jedním ze zlomů byl vznik ligy ABA, tedy American Basketball Association, v roce 1967. Předtím hráči hrozili klubům jen tím, že skončí s kariérou, teď měli šanci přejít do jiné ligy. ABA od svého vzniku vyhledávala nespokojené hvězdy z NBA a snažila se je přetáhnout. Jedna z nich, Rick Barry, skončila až u soudu, protože odešla z Warriors do celku Oakland Oaks. Soud stanovil, že hráč měnící ligu musí rok pauzírovat.

Pravidla jsou pravidla, Wilt Chamberlain byl však jiný. Pro něj běžné regule neplatily. Už jen jeho příchod do ligy byl tak očekávaný, že se to dá snad porovnat jen se startem LeBrona Jamese.

NBA před nástupem Chamberlaina zvedla počet zápasů v základní části o tři duely na 75, televizní partner NBC skoro dvojnásobně zvýšil počet přenášených duelů z ligy. Třiadvacetiletý obr začal jako profesionál v Harlem Globetrotters, od roku 1959 měl hrát v NBA za svou rodnou Philadelphii a už v první sezoně bral prý 65 tisíc dolarů, což bylo nejvíce v lize. Neměly na něj ani zaběhnuté hvězdy jako Baylor, Bob Cousy, Bill Russell a další.

Ve svém prvním zápase, který se konal právě v Los Angeles, přilákal do tribun 12 a půl tisíce diváků, což byla tehdy historicky nejvyšší návštěva v L. A. na basketbal. Dodnes Chamberlain drží několik desítek rekordů NBA, vytvářet je začal hned od úvodu své profesionální kariéry. Cenu MVP vyhrál hned první rok spolu s cenou pro nováčka roku, o rok později doskočil v jediném utkání 55 míčů, ve své třetí sezoně zapisoval průměrně 50,4 bodu na zápas, New Yorku nasázel 100 bodů. To je jen ukázka mnoha neskutečných milníků, které zřejmě už nikdy nebudou překonány.

DAL JSEM STOVKU! Wilt Chamberlain v dresu Philadelphie Warriors drží tabulku, která ukazuje, kolik bodů nastřílel proti New York Knicks. To bylo 2. března 1962. Za půlstoletí ho nikdo nenapodobil.

Chamberlain byl známý i tím, že s ním nebylo lehké vyjít. Byl náladový a jeho trenéři i spoluhráči ho tolerovali zřejmě jen proto, že byl prostě basketbalový génius s neskutečným nadáním. Mnohokrát během své kariéry vyhrožoval klubům, že skončí s kariérou, například už po nováčkovské sezoně. O dva roky později znovu, když se Philadelphia Warriors přestěhovali do San Francisca a o další tři roky znovu, když ho majitel Warriors vyměnil zpět do Philadelphie, kam se stěhoval klub ze Syracuse, nově pojmenovaný Sixers.

Pokaždé se Wilt nechal přesvědčit penězi, aby v kariéře pokračoval, nejzajímavější to však bylo u návratu do Philadelphie. Majitel Sixers Ike Richman mu prý slíbil čtvrtinový podíl v klubu po skončení kariéry, pokud v Sixers bude hrát. To bylo samozřejmě ilegální, takže dohoda byla jen ústní. Sixers vyhráli titul, když konečně překonali Boston a ve finále pak i Chamberlainův bývalý celek Warriors a pivot se dožadoval podílu v klubu. Jenže Richman v průběhu sezony zemřel a menšinový majitel Irv Kosloff tvrdil, že o žádné dohodě neví.

„S Kosloffem jsme se hádali o mém podílu v klubu celé léto. Místo toho jsme mohli slavit titul. Nakonec jsem se rozhodl, že pro muže, který nedrží slovo, nemůžu dál hrát,“ napsal Chamberlain ve své knize Wilt.

Celá záležitost se vyřešila šalamounsky. Kosloff souhlasil s roztrháním tříleté smlouvy s Chamberlainem a nahradil jej pouze ročním kontraktem, po jehož splnění měl být Chamberlain prvním volným hráčem v historii NBA.

V průběhu ročníku 1967/68 se Chamberlain nechal několikrát slyšet, že s největší pravděpodobností bude pokračovat v dresu Lakers. Informoval o tom i Jacka Kenta Cooka, majitele Lakers. Hodně si užíval, že bude rozhodnutí o další smlouvě čistě v jeho rukou. Přes média Lakers chválil, na hřišti je ale nešetřil, v závěru základní části je potopil 53 body.

Celek z Los Angeles však neměl v souboji o hvězdného pivota nic zadarmo. Rozmarný Chamberlain totiž sehnal Lakers konkurenta, když začal koketovat s majitelem Seattle Supersonics Samem Schulmanem. Ten své šanci nejprve nechtěl věřit, pak se však nechat přesvědčit a nabídl Chamberlainovi o třetinu víc peněz než Lakers.

Chamberlain se nechal zlákat a zavolal majiteli Lakers. „K vám nejdu. Neřeknu vám, kam jdu ani za kolik peněz, ale do Lakers nepůjdu,“ slyšel v telefonu Cook.

Lakers se však podařilo zjistit, kolik Supersonics nabídli, částku vyrovnali a Chamberlain zase otočil. Vědělo se, že ho láká filmová kariéra, což je mimochodem jedno z lákadel, které zřejmě přivedlo do Los Angeles i LeBrona Jamese. Chamberlain si pak zahrál docela velkou roli ve filmu Ničitel Conan v roce 1984.

Sixers se ještě snažili Chamberlaina přesvědčit k prodloužení smlouvy nabídkou trenérského postu. Tak moc ho chtěli udržet. Ani osobní schůzka s generálním manažerem Sixers, bývalým skvělým hráčem Jackem Ramseym, nepomohla a Chamberlain ohlásil, že odchází do Los Angeles. Sixers dostali na oplátku tři průměrné hráče spíš jen proto, aby se neřeklo.

Paradoxní je, že Lakers měli původně zájem o Chamberlaina už když byl trejdován ze San Francisca zpět do Philadelphie. Vedení Lakers tehdy nápad řeklo hráčům a ti si jednoznačně odhlasovali, že Chamberlaina v týmu nechtějí. Proti byli i Baylor a West.

Wilt Chamberlain se dostal na americkou poštovní známku,

Nakonec se hvězdné trio ale dalo dohromady a ostatní celky prskaly. Vytahovaly se komentáře ve smyslu, že jim nebudou stačit ani tři míče, aby měli všichni dostatek střel, padala kritika na Chamberlainovu povahu i jeho vyhlášenou zálibu ve večírcích a ženské společnosti. Ostatní doufali, že se Lakers rozloží zevnitř. Tým se však nenechal rozhodit.

„Jakmile jsme získali dominantního pivota, věděli jsme, že budeme hrát o titul,“ tvrdí po letech Baylor.

Lakers postoupili v letech 1969 a 1970 do finále, titul však získali až v roce 1972. Slavit mohl i Baylor, přestože se po devíti zápasech základní části zranil a ukončil kariéru. Pro Chamberlaina to byl druhý prsten, pro Westa první a jediný. Lakers ten rok vyhráli 69 zápasů v základní části, což byl rekord až do devadesátých let, než je překonali Chicago Bulls s Michaelem Jordanem, navíc borci ve zlatopurpurových dresech zvítězili ve 33 zápasech v řadě, což je rekord NBA dodnes.

„Škoda, že jsme se dali dohromady až v pozdější fázi našich kariér. Kdybychom se sešli o pár let dříve, mohl to být opravdový supertým. Do cesty se nám postavil věk a zdravotní problémy,“ uznává dnes West.

Lakers od Chamberlaina patří dlouhodobě k nejúspěšnějším týmům NBA a se šestnácti poháry šampiona jsou druzí v celkovém počtu titulů jen za Bostonem.

To Philadelphia od odchodu skvělého pivota spíše paběrkuje a kromě období Juliuse Ervinga a poté Alana Iversona hledá velkou hvězdu. Teď ji možná našla ve dvojici Ben Simmons a Joel Embiid a rivalita mezi Lakers a Sixers může být znovu na pořadu dne.