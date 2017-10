Basketbalový Nymburk mění pivota, Mickelsona nahradil mohutný Austin

Šestadvacetiletý Austin je absolventem University of Oregon, tři roky dosavadní profesionální kariéry následně ve dvou německých týmech.

Nejprve nastupoval za MLP Academics Heidelberg v druhé nejvyšší soutěži, v bundesligovém Eisbären Bremerhaven měl v minulé sezoně průměry osm bodů a čtyři doskoky na utkání. Jeho výhodou je, že má také německý pas.

Austin přijel do Česka ve čtvrtek a večer poprvé s týmem trénoval. O víkendu by měl zasáhnout do ligových bojů proti družstvu Olomoucka a odjede také na utkání Ligy mistrů do Bonnu.

Mickelson, který přišel do Nymburka v létě ze Svitav, se neprosadil podle představ svých ani trenérů. „Předpokládali jsme, že bude Hunter hrát v podkošovém prostoru především v obraně více silově,“ vysvětlil důvod ke změně Amiel.

Teď se Mickelson stává spoluhráčem Lukáše Palyzy.