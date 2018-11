Utrápený Washington se nebojí změn. Vymění Satoranského? Nebo Walla?

Washington Wizards už nevědí kudy. Po bídném vstupu do sezony basketbalové NBA se klubové vedení zřejmě rozhodlo zahodit dosavadní plány a podle zdrojů ESPN je připraveno přemýšlet nad nabídkami ostatních na výměnu hráčů - a to včetně i dvou největších hvězd týmu Johna Walla a Bradleyho Beala. Odejít by mohl i český rozehrávač Tomáš Satoranský, kterému v létě končí smlouva.

„Všichni hráči kádru včetně All Stars hráčů Johna Walla a Bradleyho Beala jsou k dispozici pro diskuzi na možnou výměnu,“ píše Adrian Wojnarowski, vyhlášený novinářský expert na dění v NBA působící v ESPN. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Dosud přitom platilo, že generální manažer Ernie Grunfeld se snažil budovat tým právě kolem Walla s Bealem. Během léta odmítl jednoho z nich zahrnout do výměny za jiné hvězdy Kawhiho Leonarda či Jimmyho Butlera. Jenže v této sezoně se oběma oporám nedaří. Naposledy Wizards propadli proti Portlandu a mají na kontě jen pět výher z 16 utkání. „Je to ponižující. Musíme hrát s mnohem větším nadšením, nasazením a energií,“ řekl trenér Scott Brooks. Právě to podle fanoušků chybí hvězdám. V následných zápasech by mohl chybět pivotman Dwight Howard, který duel s Portlandem nedohrál pro obnovené zranění. Slavný veterán dosud naskočil jen do osmi z 15 zápasů. Klub se v minulých dnech pokoušel oživit kádr nabídkou Kellyho Oubreho či Otta Portera, náležitou náhradu však na trhu nenašel. Dwight Howard z Washingtonu při úvodní představovačce. Naopak fanoušci volají po tom, aby více minut dostal nováček Troy Brown a také český rozehrávač Satoranský, který právě proti Portlandu stihl za 18 minut nasbírat deset bodů a sedm asistencí. Tým s ním v sestavě přehrál soupeře o 22 bodů, zatímco celý zápas o deset bodů prohrál. „Tomáš je nesobecký a hraje se s ním lehce. On rozhodně není náš problém, protože nedělá nic špatně. Hraje svou roli, maká a střílí, když je volný. Nebere si špatné střely,“ ocenil Satoranského spoluhráč Austin Rivers. „Nemám pochyb o tom, že Wizards by byli lepším týmem se Satoranským na rozehrávce. Ukazuje, že umí řídit útok mnohem efektivněji než Wall. Věřím, že s ním by tým hrál lépe,“ přidal blogger Zach Tennen, specializující se na NBA. S výplatní páskou bezmála 132 milionů dolarů Washington patří k nejrozmařilejším. A platy jeho hvězd budou limitovat i jeho možnosti na trhu. Duo Otto Porter (přes 26 milionů) a Bradley Beal (přes 25 milionů) patří mezi 25 nejlépe placených hráčů NBA. A v následující sezoně vyskočí Wallova mzda z 19 milionů na 38 milionů.