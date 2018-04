Satoranského štve aprílový Washington: Změnili jsme se, ne k lepšímu

Po nečekaném krachu si na dočasného prvního rozehrávače počkali novináři z hlavního města Spojených států, aby si hru Wizards nechali vysvětlit.

„Nevím proč to tak je, ale nějak si teď méně přihráváme. Kdybych věděl, čím to je, tak to vyřešíme a hrajeme o hodně lépe. V posledních zápasech jsme se přestali uvolňovat a nabíhat si. Jen stojíme a čekáme, co hráč s míčem vymyslí,“ nechal se slyšet jediný Čech v NBA.

„Takhle zápasy nevyhrajeme a nevyhrávali jsme je tak v té části sezony, kdy se nám dařilo. Ještě máme pořád týden na přípravu, než začne play off, ale musíme s našimi výkony rychle něco udělat,“ komentoval Satoranský domácí ztrátu 97:103 se slabými Hawks.

Šestadvacetiletý rozehrávač musel po utkání hledat odpovědi na další nepříjemné otázky. Wizards po solidním únoru potkalo v březnu herní i výsledkové trápení, o bídném dubnu nehovoře. A to před blížícím se play off není dobrá zpráva.

„Až tak nevadí, že jsme prohráli třináct z posledních devatenácti zápasů, sezona je dlouhá a přijdou lepší i horší časy. Špatné je to, že nehrajeme jako tým. Hodně jsme změnili naši hru za poslední měsíc a nebylo to k lepšímu. Jsme z toho celkem dost naštvaní, protože v tuhle chvíli těsně před play off jsme chtěli mít co nejlepší formu,“ povzdechl si odchovanec USK Praha.

Kritika padá na všechny hráče týmu, neunikl jí ani John Wall, který pokazil koncovku čtvrtečního zápasu s Clevelandem. Největším problémem Wizards je však v posledních utkáních defenziva, která je v posledním měsíci jedna z nejhorších v celé lize.

„Opravdu máme velké problémy v obraně. Ani zdaleka nejsme tak agresivní jako před měsícem, špatně si vypomáháme ze slabé strany a špatně komunikujeme. Je to podobné jako v útoku. Chybí nám pohyb a nepomáháme jeden druhému,“ hledá český reprezentant důvody proher.

O Wizards se mluví celou sezonu jako o týmu, který se přizpůsobí výkonu soupeře. Proti silným týmům jako Cleveland jdou do koncovky se šancí na výhru a vedle toho marně nahánějí Atlantu nebo Chicago, tedy týmy, které sbírají porážky a myslí na draft.

„Musíme respektovat i slabší celky. Tohle je NBA a hráči, kteří tu hrají, jsou nejlepší na světě. Tvrdě dřeli, aby se dostali na tuto úroveň a dostali šanci, a teď se nenechají porazit jen proto, že jsme v tabulce výš než oni. Proti Atlantě i proti Chicagu jsme neměli k soupeři dostatečný respekt a zasloužili jsme si prohrát. Může za to celý tým a musíme se sebrat,“ velí Satoranský.