Proti návrhu WADA je Rodčenkov i řada antidopingových organizací

„Pro čistý sport by to byla katastrofa. WADA se nesmí nechat zmanipulovat ruským ministerstvem sportu, které jen plní pokyny Kremlu,“ prohlásil Rodčenkov, který se od vypuknutí skandálu v roce 2015 skrývá v USA a je zařazen do programu na ochranu svědků.

Moskevská laboratoř po vypuknutí aféry přišla o akreditace. Minulý týden však WADA doporučila zrušit suspendaci pro ruskou antidopingovou agenturu a definitivně o tom bude rozhodovat na čtvrtečním zasedání.

Kromě Rodčenkova jsou proti návrhu WADA také antidopingové agentury z USA, Velké Británie, Austrálie, Německa, Kanady, Rakouska, Norska, Polska, Finska, Irska, Japonska, Nového Zélandu nebo Nizozemska, protože Rusko podle nich stále nesplnilo všechny podmínky pro zrušení suspendace.

Proti je také sedm ze sedmnácti členů komise sportovců WADA, jejíž předsedkyně kanadská olympijská vítězka v běhu na lyžích Beckie Scottová na protest odstoupila z funkce. Členem komise je také bývalý český badmintonista Petr Koukal.