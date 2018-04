Čisté země dostanou víc olympioniků. Tak bojuje vzpírání proti dopingu

Podle plánovaných nových pravidel budou smět země, jejichž sportovci poruší v době od roku 2008 do roku 2020 dopingová pravidla ve dvaceti a více případech, vyslat do Tokia jen dva vzpěrače - ženu a muže. Do této kategorie momentálně spadají Rusko, Kazachstán, Ázerbájdžán, Arménie a Bělorusko.

Země s 10 až 19 prohřešky ve stejném období budou omezeny na dva muže a dvě ženy, což se nyní týká devíti zemí.

Zpětné testování vzorků z her v Pekingu a Londýně odhalilo 49 pozitivních nálezů a 29 vzpěračských medailí změnilo majitele. Mezinárodní olympijský výbor proto snížil sportu účastnickou kvótu z 260 míst v Riu de Janeiro na 196 pro Tokio a jeho další budoucnost je nejistá.

Pokud se svazu nepodaří vypořádat s rozšířeným dopingem, mohou na hrách v Paříži v roce 2024 vzpěrači chybět. Vzpírání je přitom součástí olympijského programu nepřetržitě od roku 1920.

Devět zemí si už nyní odpykává roční trest od IWF za množství dopingových případů a jeho vzpěrači se nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Na březnovém ME kvůli suspendaci chyběli reprezentanti Ruska, Běloruska, Ázerbájdžánu, Arménie, Turecka, Ukrajiny a Moldavska. Na prosincovém MS v Anaheimu nesměli startovat ani vzpěrači z Kazachstánu a Číny.