Volejbalisty Brna a Karlovarska čekají zápasy Vyzývacího poháru

Brňané o ukrajinském soupeři obtížně sháněli informace. „Náhodně jsme získali video se třemi zápasy. Jedná se o výkonnostně podobného soupeře, jako byla Kaštela. Náš soupeř zápolí s ekonomickou situací a má ve svém kádru pouze ukrajinské hráče bez zahraničních posil,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci trenér Brna Ondřej Marek.

V případě postupu by zřejmě Brňany čekal atraktivní duel s italskou Ravennou. „Vidina cesty do dalšího kola je lákavá, bereme to jako výzvu. Tento zápas by přitáhl hodně diváků. Rád bych si opět zahrál v Itálii. Ale nechci se o tom nyní bavit a zakřiknout to. Nejdříve musíme vybojovat postup,“ poznamenal smečař Michal Hrazdira, který hrával v pěti klubech italské Serie A2.

V minulém kole s Kaštelou ztratili Brňané ve dvou zápasech pouze jediný set. „Myslím si, že máme dobře natrénováno. V utkáních s Kaštelou se ještě ukázaly některé věci, na kterých je potřeba zapracovat a zlepšit. K tomu nyní směřujeme přípravu,“ dodal Marek.

Karlovarsko vstupuje do zápasů s Mladostí Záhřeb v roli favorita. Do té jej staví i bilance posledních šesti výher v extralize bez ztráty setu. „Připravovali jsme se poctivě, Bude to pro nás první větší výzva v této sezoně. Rozhodně soupeře nemůžeme podcenit,“ řekl trenér Karlovarska Jiří Novák.

Utkání Brno - Charkov začne ve 20:00, zápas Karlovarska v Záhřebu se bude hrát od 19:00.

Ve čtvrtek se ve stejné fázi Poháru CEV představí hráči Liberce, Kladna a Českých Budějovic.