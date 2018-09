Osočování už bylo dost. Ta opravdová Vuelta právě začíná

Teď jako by začínala nová Vuelta. Ode dneška se všechno změní. Horský triptych a tři horské dojezdy na severu Španělska...

Poker na Vueltě. Uniká Pinot, proč ho nesjíždíte, zlobil se tým Movistar

Thibaut Pinot na samém konci 11. etapy Vuelty prohlásil: „Byla to taktická hra. Byl to poker. Byla to krásná etapa.“...