A příští rok na Tour? Hirt může doprovodit Lópeze, s Kreuzigerem se počítá

V drsném horském dni hrála v sobotu kazašská stáj partii „all in“, kdy se opět jednou rozhodla režírovat tempo dne.

„Měli jsme lidi v úniku, tahali jsme tempo, na mě to vyšlo na stoupání Bekxalis, které jsme jeli dvakrát,“ popisoval Jan Hirt. „Možná se ten únik sjel až příliš brzy, mohli jsme lidí v něm využít ještě později.“

Každopádně svým závěrečným dlouhým útokem korunoval předchozí úsilí celého týmu Miguel Ángel López, zpočátku atakující s Nairem Quintanou, později se Simonem Yatesem a Enrikem Masem. Lídr Astany se dokázal vydrápat z pátého místa pořadí až na konečný bronzový stupínek a zopakoval tak své umístění z Gira.

Pokaždé mu k tomu pomohl také Hirt, první český cyklista po třech letech, který dokončil dva podniky Grand Tour v jediné sezoně.

Naposledy se to povedlo v sezoně 2015 Leopoldu Königovi a Romanu Kreuzigerovi. Tehdy byl König šestý na Giru a pomáhal vítěznému Chrisi Froomovi na Tour, zatímco Kreuziger na obou podnicích tvrdě pracoval pro Alberta Contadora.

Hirt má nyní v kariéře na kontě tři závody Grand Tour. „Připadá mi, že tentokrát jsem na konci vyčerpaný nejmíň,“ porovnává Vueltu se svými starty na Giru 2017 a 2018. „Může to být i tím, že tady jsou na konci sezony všichni už extrémně vyčerpaní a tempo nebývá až tak extrémně vysoké. Ale celkově se mi Vuelta líbí, jak atmosférou, tak stylem závodění.“

S regenerací na mistrovství světa v Innsbrucku (silniční závod se tam jede 30. září) by neměl mít problém. „Ještě lepší by bylo, kdyby bylo mistrovství hned za týden, tělo by se po Vueltě tolik nerozvláčnilo,“ soudí.

V podpůrném týmu Lópeze se 27letému Čechovi líbí, má k němu mnohem blíž než ke druhému lídrovi Astany, dánskému rutinérovi Jakobu Fuglsangovi.

„Rád bych s Miguelem zůstal i v příští sezoně,“ ujišťuje. A protože v té kolumbijský vrchař nejspíš poprvé okusí i Tour, mohlo by to rovněž pro Hirta znamenat premiéru na nejslavnějším závodě.

Navíc by ve Francii nemusel být z Čechů sám.

Kreuziger: Ve Francii s Meintjesem

U autobusu stáje Dimension Data hovořím s Dougem Ryderem, budoucím šéfem Romana Kreuzigera. Chlapík, jenž stál u zrodu prvního afrického prvodivizního týmu, už nosí v hlavě plán pro příští sezonu - a netají se s ním.

„Ben O’Connor bude lídrem na Giru a Luis Meintjes s Romanem Kreuzigerem pojedou Tour.“

DO FRANCIE. Roman Kreuziger by se měl v příští sezoně vrátit na Tour.

Zatímco na Giru v této sezoně Kreuzigera oslabovaly jeho jarní alergie, na Tour se opět jednou může předvést v plné parádě. Protože na rozdíl od posledních dvou let v týmu Mitchelton-Scott už nemá být při závodech Grand Tour pomocníkem, nýbrž druhým lídrem.

„Pevně věřím, že Roman pořád má na to, aby zajel opravdu povedený etapový závod,“ tvrdí Ryder.

Letos Češi na Tour prvně od roku 2012 chyběli. Za rok by to mohl být s Kreuzigerem i Hirtem ve Francii úplně jiný příběh.

A ti další?

Zdeněk Štybar už na jaře vyjádřil přání, že by se v dresu Quick-Stepu rád vrátil na Giro.

Český mistr Josef Černý prozradil, že při podpisu smlouvy s týmem CCC (v první divizi nástupce BMC) padla zmínka také o jeho startu na některém s třítýdenních závodů. Coby kvalitní časovkář může být týmu užitečný na takovém, kde bude na programu i týmová časovka.

Naopak nejistá je stále závodní budoucnost na třítýdenních závodech u Petra Vakoče (Quick-Step) a Leopolda Königa (Bora). U Vakoče záleží, jak se mu povede návrat do závodů po letošním zranění, s nímž na jaře 2019 počítá, u Königa je vzhledem k velkému informačnímu vakuu otázkou, kdy a jak se po svém dlouhodobém onemocnění vrátí.

Jasno zatím není ani kolem Michala Schlegela, zda mu bude nabídnut další kontrakt v CCC.

Danielu Turkovi byl naopak prodloužen kontrakt v druhodivizním týmu Israel Cycling Academy. „Budeme s týmem opět usilovat o divokou kartu na Giro,“ prozradil sportovní ředitel této stáje René Andrle. V tom případě by měl solidní šanci na start v Itálii i Turek, který letos zůstal první pod čarou.