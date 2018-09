Hirt, už opět silný: Chtěl jsem jít do úniku, ale zůstal jsem s Lópezem

Na desetikilometrovém stoupání nejvyšší kategorie usilovně pracoval v čele skupiny favoritů pro svého lídra Miguela Ángela Lópeze. S kolumbijským vrchařem, třetím na letošním Giru, vydržel až do posledních dvou kilometrů, kde byl López jedním z iniciátorů útoku pětičlenné skupinky.

Cílem projel Hirt dvaadvacátý, jen tři čtvrtě minuty za svým lídrem.

Z neděle jste si odnesl dobrý pocit, že? Vypadal jste na La Covatille velmi silně.

Jo, jsem rád, že jsem tam mohl Lópezovi pomoci.

Však vás také tým chválil, že jste byl jeho nejvýznamnějším pomocníkem. Po měsících trápení s nemocí to musí být vzpruha.

Určitě. Akorát... Byl jsem si před etapou na 99 procent jistý, že v ní únik dojede až do cíle, tak jsem do něj chtěl jít. Ale v týmu mi řekli, že ne, že máme všichni zůstat s Lópezem. Škoda, byla by tam dobrá šance zabojovat o vítězství v etapě.

Věříte, že jste mohl s Kingem a Mollemou bojovat na špici úniku?

Myslím, že snad jo. Ale to už nikdo nezjistí. Necítil jsem se špatně před etapou, ani při ní.

Zato když jsme se bavili před startem celé Vuelty, byl jste hodně nejistý, jak ji po dlouhé závodní pauze zvládnete. Jaké tedy byly z vašeho pohledu úvodní etapy?

Před zahajovací časovkou nebyly mé pocity nic moc, ale v té jsem to ani moc nerozjížděl. Jen jsem si dopředu spočítal, kolik času mohu ztratit, abych nechytil limit a nemusel hned zase domů. V dalších dnech už se mi pak jelo docela dobře, jen mi v týmu neustále připomínali, že mám ty první etapy jet v klidu a lehce, protože mě budou potřebovat především v druhé půlce závodu.

Jinými slovy: měl jste až do 9. etapy jet tak, abyste se rozjel a zároveň ušetřil síly na vysoké hory?

Ano. Řekli mi: Na začátek budou v týmu jiní lidé, dojeď vždycky v poklidu do cíle, tvůj čas přijde v kopcích.

Poprvé jste byl vidět v závěrečné fázi etapy při dojezdu té čtvrté na Alfacar.

Protože tam už byl dojezd do kopce, López potřeboval vodu, tak jsem ještě rychle pod kopcem dojel do auta pro bidony. Byl jsem rád, že jsem mu je dovezl zpátky, protože už při nájezdu na cílový kopec se v balíku začaly dělat díry a lidé odpadávali, takže bylo složité probít se k němu zpátky dopředu. Zvládl jsem to, ale do toho kopce jsem už pak najížděl zakyselený.

Následky dlouhé letní nemoci už vůbec necítíte?

Musím to zaklepat, zatím je vše bez komplikací.

Itinerář posledních 10 dnů nabídne spoustu obtížných stoupání. Když se i v závěru těchto etap budete držet s Lópezem, může to být pro něj významné plus, protože řada lídrů u sebe pomocníky mít nemusí.

Uvidíme, co bude. Zatím se mi jede dobře, ale nemám jistotu, že to tak vydrží. Samozřejmě doufám, že forma mi ještě vystoupá, že se budu cítit líp a líp a budu tam Lópezovi k ruce. Nevím, jestli někdy budu moci jít i sám do úniku a zabojovat o etapu, protože Miguel mi připadá, že je v ještě lepší formě než na Giru. Rozhodně má na to, aby celou Vueltu vyhrál. Proto možná půjdou všechny ostatní ambice stranou.

Z kopců ve druhé polovině závodu by vám mohl svědčit například výšlap na Lagos de Covadonga?

Nedokážu říci. Znám jen ty kopce v předposlední etapě v Andoře. Tam se bude rozhodovat o všem a každý už bude unavený. Až tam buď vyhrajete, nebo prohrajete Vueltu.

Co říkáte formě ostatních? Jako trio největších favoritů se teď jeví Quintana, López a Yates?

Přesně tak. Z mého pohledu je největším favoritem Miguel (Lopéz) a po něm Yates s Quintanou.

Také další Kolumbijec Urán může být silný?

Ten je zatím trochu nevýrazný, ale myslím si, že i on bude hodně dobrý. Ovšem z pohledu formy do kopců je teď speciálně Miguel opravdu vynikající.

Vnímáte, že z něj čiší zdravé sebevědomí?

Ano. Také v pelotonu se pohybuje lépe než na Giru. Opravdu vnímám, že je lépe připravený i koncentrovaný než na Giru. V neděli mi v průběhu etapy říkal, že se necítí úplně dobře. Takže pokud v neděli neměl den, a přesto takhle zajel, je to super.

První týden Vuelty byl opět ve znamení obrovských veder. Těch sobotních 41 stupňů bylo vašim závodním rekordem?

Je to možné. V sobotu bylo možná i větší teplo než při závodech v Ománu a v Abú Dabí, při závodě se mi docela motala hlava.

Kolik toho při takové etapě vypijete?

Jezdíme pro bidony každých 10 kilometrů, takže hodně. Na deseti místech etapy navíc stojí s bidony i maséři. Jezdíme i pro led, co se dává za krk, poléváme se.

Dostanete tedy do sebe třeba osm litrů za etapu?

To je klidně možné. Navíc když vám bidon zůstane delší dobu v kole, je stejně za chvíli úplně teplý, i proto pořád jezdíme pro nové. Máme v nich částečně vodu, nebo ionťák, nebo cukry. Ale v těch zdejších teplech se pije hodně hlavně voda. Pít i jíst je v takových etapách hrozně důležité, i když na jídlo zrovna nemáte chuť. Prostě jíst musíte. Nejen kvůli té konkrétní etapě, ale i do budoucna. Když bude tělo jeden den strádat, zaplatíte za to i v těch dalších dnech.

Jak jste si během pondělního volného dne po vyčerpávající etapě na Covatillu zatrénovali?

No, měli jsme v plánu mnohem víc kilometrů, ale pak jsme to usekli a trošku rezignovali. Najeli jsme toho celkem málo, rozhodně míň než jsme měli. Ale v úterý je na programu rovinatější etapa, nemělo by to vadit.

V nejbližších třech etapách nyní dostanete opět pokyn trochu ušetřit síly, než začne v pátek na Camperoně přetěžký horský triptych v závěru druhého týdne?

Tak nějak to bude. Dokud zase nebude v programu těžší etapa, budu mít volnější režim. Což samozřejmě neznamená žádný odpočinek, pro všechny je to i tak těžké, ale nebudu muset nějak moc pracovat na špici, to přijde zase až v těch horách.