King králem čtvrté etapy Vuelty, v červeném se udržel Kwiatkowski

Jen pár stovek metrů po startu se King vydal do kurážného úniku. A z devíti statečných byl tím nejsilnějším.

King strávil ve vedoucí skupince celou čtvrtou etapu Vuelty a mazácky zvládl finiš na 1440 metrů vysokém kopci Puerto de Alfacar. Vyvezl se za Stalnovem a poté ho snadno přespurtoval. Zpovzdálí sledoval jejich duel nakonec třetí Francouz Pierre Roland z Education First-Drapac.

„Je to sen, který se stal skutečností. Zvedne mi to sebevědomí do dalšího průběhu Vuelty. Celou sezonu jsem pracoval na tom, abych vyhrál etapu na nějakém výraznějším závodě a konečně se mi to povedlo,“ jásal King, v devětadvaceti letech slavící největší úspěch své kariéry.

„Byl to můj kariérní cíl ovládnout etapu na Grand Tour. Hodně jsem tomu obětoval, je skvělé přijet první na pásku. Chci poděkovat celému týmu,“ dodal.

King projíždí cílem čtvrté etapy Vuelty, dlouhé 161,4 kilometru:

Za ním probíhal boj o červený dres. Zdařilým útokem 2,5 kilometru před cílem se k němu přiblížil Brit Simon Yates z Mitchelton-Scott, jenže na Kwiatkowskiho nestihl najet dostatek sekund.

Kwiatkowski dál vede, o sedm sekund před Němcem Emanuelem Buchmannem z Bory, další tři sekundy ztrácí Yates. Ze stupňů vítězů vypadl Alejandro Valverde, španělský veterán ve službách Movistaru je čtvrtý.

Cestou na Puerto de Alfacar se v problémech ocitli Ital Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) i devátý muž letošní Tour de France, ruský závodník Ilnur Zakarin z Katuši. Oba borci ztratili spoustu minut.

Čech Jan Hirt z Astany dojel na 71. místě, se ztrátou 12 minut a 19 sekund.

Jak se vše odehrálo

Muž s puntíky útočí. Sotva cyklisté projeli startem v populárním letovisku Torre del Mar, odskočilo od pelotonu osm uprchlíků, včetně Luise Ángela Matého z Cofidisu, majitele puntíkatého trikotu pro nejlepšího vrchaře. Maté, rodilý Andalusan, se v domácích kulisách pochopitelně chtěl předvést.

Jenže do cesty za pohodlným sběrem bodů za vrchařské prémie se mu postavil jeho francouzský konkurent Pierre Rolland z Education First-Drapac. Nejlépe postaveným jezdcem v celkové klasifikaci byl v úniku Američan Ben King (Dimension Data).

Peleton nereaguje. Situaci v hlavním balíku bezpečně kontrolovala stáj Sky, pracující pro červeného Poláka Michala Kwiatkowskiho. Náskok vedoucí skupinky utěšeně narůstal, připojit se k ním stihl jen Lucemburčan Ben Gastauer (Ag2r La Mondiale). Devítka uprchlíků měla už po 20 kilometrech, kdy jela Nerjou, proslulou vyhlídkou Balcón de Europa, k dobru téměř tři minuty. Mezera mezí ní a pelotonem se navrch měla postupně více než ztrojnásobit.

Sagan, nosič vody. Zatímco v pondělní etapě dospurtoval pro třetí místo, v té čtvrté Peter Sagan neměl výraznější ambice a spíše jen přežíval. Slovenský fenomén se ocitl v objektivech kamer, když se propadl na chvost pelotonu. Za jediným účelem - aby dojel ostatním borců z Bory pro bidony s vodou. Zajímavý počin od trojnásobného světového šampiona.

Ve stejné době devítičlenná skupinka zdolávala první vrchařskou prémii a to Alto de la Cabra Montés. Stoupání na „Kozí vršek“ bylo téměř 16 kilometrů dlouhé, s průměrným sklonem 5,9 procenta.

Bitva o vrchařské body. Do cíle zbývalo necelých 95 kilometrů, když Maté potěšil domácí fanoušky a jako první zdolal Alto de la Cabra Montés, připsal si deset „puntíkatých“ bodů. Za ním dorazil Gastauer a poté Rolland.

„Dnes jsme opustili Málagu, ale jedeme Granadou. Jsem rád, že jsem mohl poslední dny strávit doma, s rodinou a přáteli,“ užíval si Maté andaluské etapy letošní Vuelty. Když vystoupal na „Kozí vršek“, peloton na devítku nejrychlejších ztrácel už téměř osm minut. Na čele hlavního balíku dál operovala stáj Sky.

King lídrem. Sky nikam nespěchalo, naopak jen si hlídalo Kwiatkowského konkurenty v boji o celkové pořadí. Brzy bylo jasné, že se britský tým nebude snažit za každou cenu udržet svého polského lídra v červeném dresu. „La roja“ se virtuálně stala majetkem Kinga z Dimension Data, přičemž náskok devíti uprchlíků dál stoupal. Po průjezdu Granadou se skvostným palácem Alhambra se pohyboval kolem devíti minut, do cíle zbývalo 20 kilometrů. Blížil se první horský dojezd letošní Vuelty - Puerto de Alfacar.

Konec pasivity. King držel na úpatí Puerto de Alfacar - dvanáctikilometrového stoupání s průměrným sklonem 5,4 - červený trikot o tři minuty před Kwiatkowskim, jenže v pelotonu zapracovaly místo Sky jiné týmy a odstup vedoucí skupinky se náhle rychle tenčil. Zhubl ke čtyřem minutám. Značnou práci udělali jezdci z LottoNL-Jumbo, vzorně makající pro svou nizozemskou hvězdu Stevena Kruijwijka. Brzy bylo jasné, že King se do červeného neoblékne.

Dva závody v jednom. Zatímco King se cestou na Puerto de Alfacar rval o etapové vítězství s Kazachem Nikitou Stalnovem z Astany (odskočili od zbylých uprchlíků, dokázali odpárat i výtečného vrchaře Rollanda), za nimi se rvali jezdci o celkové pořadí. 2,5 kilometru před cílem nastoupil Simon Yates (Mitchelton-Scott) a nikdo nezareagoval. Brit ale nenahnal dostatek sekund a „la roju“ uhájil Kwiatkowski, etapové vítězství slaví King.