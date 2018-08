Kwiatkowski spadl a ztratil. Sedmou etapu vyhrál Gallopin před Saganem

Nebyl to klasický rovinatý dojezd jako ve čtvrteční etapě.

Ještě dvanáct kilometrů před cílem totiž čekal vrchol stoupání třetí kategorie Alto de Ceal.

Když se k němu jezdci začali drápat, došlo k pádu v pelotonu, který zbrzdil i stíhání sedmičky uprchlíků. Poslední z nich Michael Woods byl přesto záhy dojet.

A pak to přišlo.

Zatímco odpadal Vincenzo Nibali a trable s defektem musel řešit Dan Martin, na zemi skončil ve sjezdu z vrcholu jeden z velkých favoritů závodu Michal Kwiatkowski.

Polský cyklista rázem na vedoucí skupinu ztrácel půlminutu a manko si navíc musel stahovat sám. V té čelní jel totiž spolulídr britské sestavy David de la Cruz.

Vepředu v tu chvíli útočili Jesus Herrada nebo Nairo Quintana, ale až Tony Gallopin skupině favoritů dokázal poodjet.

Tři kilometry před cílem za to vzal a všem ujel.

 - @lavuelta - Etape 7 / Stage 7



Après un début saison malchanceux, @tonygallopin a beaucoup travaillé pour revenir à son meilleur niveau ! Les efforts sont récompensés.



After a difficult season, @tonygallopin worked really hard! It pays off#ALLEZALM - ©Photogomez Sport pic.twitter.com/5DDTF7wyET — AG2RLM Pro Cycling Team (@AG2RLMCyclisme) August 31, 2018

Po vítězství v etapě na Tour před čtyřmi lety, kdy se na den oblékl do žlutého trikotu, nyní třicetiletý Francouz vítězí i na Vueltě.



„Věděli jsme, že závěr bude trochu hektický. Měli jsme plán jít do úniku a pak být také aktivní v závěru. Mně se to naštěstí povedlo, jsem šťastný,“ usmál se vítěz dne.



Do cíle přijel o pět vteřin před skupinou favoritů, které vévodil Peter Sagan před Alejandrem Valverdem.

Udržel se v ní také Rudy Molard, který tak i po sedmé etapě obléká červený trikot. A co víc, díky Kwiatkowskiho pádu navíc navýšil náskok na 47 vteřin před Alejandrem Valverdem. Třetí je Emanuel Buchmann.

A Kwiatkowski?

Do cíle přijel se ztrátou 30 vteřin spolu s Ilnurem Zakarinem nebo Davidem Formolem a v průběžném pořadí klesl na šestou příčku, na které ztrácí minutu a šest vteřin.

Jak se vše odehrálo

Všichni na startu. Victor Campeaerts s deseti stehy na lokti, další potlučení cyklisté z nedávných pádů. Přesto všech 176 mužů, kteří v sobotu v Málaze do Vuelty odstartovali, stáli na startu sedmé etapy.

Vyrážíme. Krátce po půl jedné vystartoval peloton z Puerto Lumbreras do 185 kilometrové etapy končící v Pozo Alcón. Čekala je pouhá dvě stoupání třetí kategorie, to druhé přitom jen 12 kilometrů před cílem. A i závěrečný kilometr vedl mírně do kopce.

 - @lavuelta - Etape 7 / Stage 7



 Puerto Lumbreras

 Pozo Alcon

‍♂️ 185,7km

 Plat / Flat

⏰ 12:25

 @Eurosport_FR - 14:30#ALLEZALM pic.twitter.com/nquwdvZd9N — AG2RLM Pro Cycling Team (@AG2RLMCyclisme) August 31, 2018

Sedmička v čele. Krátce po startu se z hlavního pole oddělila sedmičlenná skupina, ve které jeli také Michael Woods, Alexis Gougeard, Floris De Tier nebo Edward Ravasi.



Woods na zemi. Sedmý muž loňské Vuelty skončil po pár kilometrech na zemi. Když se vrátil zpátky do úniknuvší skupiny, musel zase měnit kolo. Přesto skupina Woodse a spol. navyšovala náskok na peloton na dobré čtyři minuty.

Bora stahuje. Náskok uprchlíků dlouho zůstával tříminutový. O tempo v pelotonu se staraly týmy Bora, FDJ a Movistar, až v posledních 70 kilometrech se rozestup začal zmenšovat.

Už jen minuta. Do cíle chybělo 30 kilometrů, když manko pelotonu na sedmičku uprchlíků byl menší než 60 vteřin.

Pád v pelotonu. Už už se zdálo, že zrychlující peloton pohltí skupinu uprchlíků, když v něm došlo k pádu, který zbrzdil většinu pelotonu. Na zemi skončili třeba Mitch Docker nebo Tiesj Benoot.

Woods to zkouší. Situace využil Michael Woods, který na Alto de Ceal ujel zbytku uprchlíků a dál pokračoval sám. Ale jen na chvíli, než byl necelých 13 kilometrů před cílem dojet. Z pelotonu odpadal Vincenzo Nibali, trable s defektem řešil Dan Martin.

Pád Kwiatkowskiho. Z vrchařské prémie sjížděl spolu s týmovými kolegy na prvním místě, když najednou ležel na zemi. Zelený muž Vuelty rázem ztrácel na další favority půlminutu, kterou už do cíle nesmazal.



Chytrý Gallopin. Dlouho na svou šanci čekal. Nechal zaútočit Lluíse Mase, Naira Quintanu, Jesuse Herradu a ve chvíli, kdy po sobě favorité na chvíli jen koukali, tvrdě zaútočil. V Pozo Alcón si Tony Gallopin dojel pro první triumf na Vueltě.