Nuda a následně drama. Ztratili Pinot i Kelderman, raduje se Bouhanni

Po dvou dnech, které na Vueltě svědčily únikům, přišla další šance pro spurtery.

Šestá jen 155 kilometrů dlouhá etapa obsahovala jen dvě krátká stoupání třetí kategorie.

Jinak? Na španělskou Grand Tour až nezvyklá rovina.

A také nezvyklá nuda.

Hned po startu se totiž do úniku vydala trojice Luis Angel Maté, Jorge Cubero a Richie Porte, která nikomu nevadila.

Peloton triu věnoval maximálně čtyřminutový náskok. Většinu dne však náskok kolísal mezi dvěma a třemi minutami.

Až na posledních padesáti kilometrech začal klesat a devětadvacet kilometrů před cílem bylo trio definitivně dojeto.

V tu chvíli se z pelotonu stal trhací kalendář, z boku totiž foukal nepříjemný vítr, čehož se snažila využít Bora s Petrem Saganem. Nešťastný moment přišel pro šestého muže průběžného pořadí Wilka Keldermana, který musel řešit technické potíže.

Po výměně kola ztrácel minutu a půl a do cíle i přes pomoc čtyř kolegů, kteří se spojili s Dimension Data, kteří se zase snažili zpět dotáhnout Louise Meintjese, dojel s téměř dvouminutovou ztrátou. Ve stejné skupině přijel také lídr stáje FDJ Thibaut Pinot.

Ve vedoucí skupině se na úplném čele se v závěru s Borou střídali hlavně cyklisté Quick-Stepu a EF Education. O tempo se chvíli staral také Michal Kwiatkowski, druhý muž Vuelty a lídr stáje Sky.



Do posledního kilometru pak ale v nejlepší pozici vlétla modrá letka Quick-Stepu.

Jenže jí chyběl její nejrychlejší muž Elia Viviani, který se zapomněl kdesi vzadu. Skvěle rozjetý spurt tak měl evropský šampion Matteo Trentin, kterému však 50 metrů před cílem došli síly.

Po pravé straně se kolem něj přehnal bývalý boxer Nacer Bouhanni a po středeční třicetivteřinové penalizaci za domnělou hádku se sportovním ředitelem, slaví na Vueltě své třetí vítězství kariéry. Dvakrát se radoval v roce 2014.



Na druhém místě dojel Danny van Poppel, třetí skončil Viviani.

V první skupině se udržel i Rudy Molard, který tak i po šesté etapě vede španělskou Vueltu o 41 vteřin před Kwiatkowskim.

Celý v červeném. „Jsem šťastný, že ten dres můžu vézt, tohle jsou unikátní momenty mé kariéry. Budeme tuhle etapu určitě kontrolovat,“ slíbil nový lídr Vuelty Rudy Molard. Kromě červeného dresu měl ve stejné barvě zbarvený také rám svého kola, řídítka i bidony.

Start až ve dvě odpoledne. Pouhých 155 kilometrů měřila čtvrteční šestá etapa z Huércalu do San Javiera. Na trase stála dvě stoupání třetí kategorie, jinak ale šlo spíše o rovinatou zkoušku. Také proto se startovalo až ve dvě odpoledne.



Porte v úniku. Krátce poté, co byla etapa odstartována, vznikl únik dne. Byli v něm Luis Angel Maté, Jorge Cubero a světě div se, také Richie Porte. Muž, kterého bookemakeři pasovali před závodem do role favorita číslo 1 byl součástí úniku v rovinaté etapě. Byl to pro něj lepší trénink na světový šampionát v Innsbrucku, kam se nyní jeho zrak upírá, než kdyby jel celý den v balíku.

Kde je Rolland? Ve druhé, třetí i čtvrté etapě byl Maté v úniku spolu s Pierrem Rollandem. Maté si dokonce na Twitteru dělal legraci, že přišel na snídani a Rolland tam na něj čekal. Teď však francouzský cyklista v úniku chyběl. Šetřil se na kopcovitější etapy.

Dvě a půl minuty stačí. Po dvaceti kilometrech mělo trio k dobru téměř čtyři minuty. Pak je ale FDJ spolu s Quick-Stepem a Trekem lehce stáhli a náskok uprchlíků se od té doby dlouho držel na dvou a půl minutách.

Nuda, šeď. Žádné překvapivé útoky, žádné dramatické stahování úniku, žádné pády. Šestá etapa Vuelty probíhala v poklidném duchu. Peloton si odstup od vedoucího tria neustále držel na dvou až třech minutách a vepředu si pro šest bodů na vrchařských prémiích dojel lídr soutěže o krále hor Maté. Celkově jich má už 40.

#LaVuelta18 We don’t often see @richie_porte in the early breakaway but we have to say that we’re enjoying watching him in there today! pic.twitter.com/GH78VIE0Dh