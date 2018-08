Další vítězný únik. Na Vueltě se raduje Clarke, do červené jde Molard

„Tohle bude etapa pro únik,“ ozývalo se před startem.

Také proto to byl ve středu od startu tuhý boj o to se do něj dostat. Až po šedesáti kilometrech se v čele vytvořila 25členná skupina, kterou peloton nechal poodjet.

Poodjet na šest minut, které už nestáhl.

Už pětaosmdesát kilometrů před cílem zavelel z této skupiny k útoku Alessandro de Marchi. K italskému cyklistovi se posléze připojili Bauke Mollema a Simon Clarke.

Spolu pak upalovali až do cílového Roquetas de Mar, kde si to rozdali o etapový triumf.

V závěrečných kilometrech se každý z trojice pokusil ty zbylé dva zaskočit. Nikomu se to však nepovedlo, a tak i do posledního kilometru přijíždělo tohle trio pospolu.

Z prvního místa šel do spurtu De Marchi, ale byl to Simon Clarke, kdo potvrdil, že ve spurtu malé skupiny je těžko k poražení.

Simon Clarke (EFD) gana la 5ª etapa de #LaVuelta18 en Roquetas de Mar; Rudy Molard (GFC), nuevo líder de la carrera. El grupo de @Andrey_Amador concluye a 2' justos; el 'tico', en el día de su cumpleaños, cruza la meta en 11ª posición. pic.twitter.com/c7kRclxS1X — Movistar Team (@Movistar_Team) August 29, 2018

Dvaatřicetiletý Australan vyhrál etapu na Vueltě už před šesti lety, kdy se radoval z triumfu na vrcholu stoupání Valdezcaray.



Tehdy do cíle v Madridu přijel také v dresu pro nejlepšího vrchaře.

Nyní na své španělské úspěchy navázal.

„Tolik jsem od té doby na sobě pracoval a stejně jsem tady nedokázal etapu znovu vyhrát. Ani dneska jsem si nebyl jistý, jestli to zvládnu. V úniku bylo spousta skvělých cyklistů a ujet už tak daleko od cíle byl risk. Modlil jsem se, aby to byl správný tah,“ popisoval Clarke v cíli.



O pouhých osm vteřin za úvodní trojkou dojela do cíle další trojice uprchlíků, ve které jel i francouzský cyklista Rudy Molard.

Ten před etapou na červeného Michala Kwiatkowskiho ztrácel 3:46 minuty. Proto se v průběhu etapy tak staral o tempo.

Chtěl se alespoň na jeden den obléct do nejcennějšího dresu, který Vuelta nabízí.

A nakonec to zvládl.

Peloton vedený týmem Sky, ve kterém nechyběl žádný z lídrů pro celkové pořadí, totiž do cíle přijel s téměř pětiminutovou ztrátou. Po pěti etapách tak Vueltu znovu mění majitele „la rojy“. Na Francouze nyní Kwiatkowski v průběžném pořadí ztrácí 1:01 minuty.

Le nouveau classement général : quelle année pour @Rudymolard avec une étape chez lui sur #ParisNice et ce maillot rouge aujourd'hui ! ❤ #LV2018 pic.twitter.com/qCbUrpLnd5 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 29, 2018

Pro Molarda jde o životní úspěch. Nikdy v kariéře na sobě neměl žádný z trikotů pro lídra Grand Tour. Až letos na španělské Vueltě se dočkal.



Bránit ho bude ve čtvrteční rovinaté etapě z Huércal do San Javiera, kde se očekává hromadný dojezd pelotonu.

Jak se vše odehrálo

Středně kopcovitá. Organizátoři ji označili jako středně kopcovitou. Celkem 2500 výškových metrů na ní stálo. Pátá 188 kilometrů dlouhá etapa španělské Vuelty z Granady do Roquetas de Mar obsahovala dvě stoupání – jedno třetí kategorie, jedno druhé kategorie vrcholící 26 kilometrů před cílem.

Za příjemného počasí. Krátce před dvanáctou hodinou odmával ředitel závodu Javier Guillen start páté etapy. Žádná velká vedra na jihu Španělska nepanovala, cyklisté závodili v příjemných 26 stupních.

Rychlá hodina. Od úvodních metrů se tvrdě závodilo, útok střídal útok, ale únik dlouho nevznikal. Zkoušeli to Thomas de Gendt, Alexander Geniez i další, jenže složení úniku se dlouho hlavnímu balíku nelíbilo. Za úvodní hodina tak cyklisté ujeli 48 kilometrů.

 133km | Etapa 5 - Stage 5 #LaVuelta18



⛰ Paso por el Alto de Órgiva (3ª categoría, km 55)

1. Stéphane Rossetto (COF) 3pts

2. Alessandro De Marchi (BMC) 2pts

3. Bauke Mollema (TFS) 1pt



 @PhotoGomezSport pic.twitter.com/oI5JiJjcoi — La Vuelta (@lavuelta) August 29, 2018

Konečně únik. Až po úvodní vrchařské prémii na Alto de Orgiva se vytvořil únik dne. Čítal 25 jmen, mezi nimi třeba de Marchiho, Pöstlbergera, Monforta, Contiho, Trentina, Brambillu, Pellizottiho, Mollemu nebo Amadora. A náskok rychle rostl. A náskok skupiny rychle rostl.



Tempo nevyhovuje. Do cíle zbývalo 85 kilometrů, když se z úniknuvší skupiny vydali vpřed Rossetto s de Marchim. Rychle si vytvořili minutový náskok a po dalších 20 kilometrech už na úplném čele pokračoval de Marchi sám. Peloton vedený týmem Sky ztrácel šest minut.

V čele trojice. K de Marchimu se v následném sjezdu dotáhli Bauke Mollema se Simonem Clarkem a spolu tohle trio ukrajovalo další kilometry páté etapy. Během stoupání na Alto el Marchal sice Mollemu postihl defekt, ale dokázal se do vedoucí trojky vrátit. Vrcholem projela pospolu 43 vteřin před trojicí Molard, Villella, de Tier, která je naháněla.

Spolu až do cíle. V následném sjezdu vedoucí trio náskok lehce navýšilo. Až v posledních kilometrech se začalo taktizovat. Žádný z cyklistů však ty další dva nedokázal zaskočit, proto rozhodl až závěrečný spurt, ve kterém měl nejrychlejší nohy Simon Clarke.