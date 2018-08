První spurterský dojezd pro Vivianiho. Vueltu dál vede Kwiatkowski

Den pro spurtery?

Na Vueltě věc vskutku výjimečná.

Přesto právě pondělní třetí etapa španělské Grand Tour měla patřit nejrychlejším mužům v pelotonu.

Také proto od jejího startu v čele šlapala letka Quick-Stepu v naději, že její rychlík Elia Viviani po čtyřech triumfech na Giru přidá další výhry i ve Španělsku.

A byly to právě modré dresy Quick-Stepu, které šest kilometrů před cílem pohltily i posledního z uprchlíků – Lukase Pöstlbergera.

Dopředu se v tu chvíli tlačili cyklisté Movistaru, Sky – chránící své lídry pro celkové pořadí. Až poté se přes ně přehnaly spurterské vlaky jednotlivých stájí. O čelo zrychlujícího balíku se přetahovaly Bora s LottoNL-Jumbem, Kaťušou nebo Cofidisem.



Když do cíle zbývalo posledních 300 metrů, vyrazil vpřed Danny van Poppel, rychlík LottoNL-Jumba.

Jenže příliš brzo.

O 150 metrů dál se totiž přes něj přehnal právě Viviani. Nabral takovou rychlost, že se k němu druhý Giacomo Nizzolo ani nepřiblížil.

Dal tak vzpomenout na své čtyři triumfy z květnového Gira, kde v závěrech rovinatých etap působil podobně dominantně.

„Pro ten týmový výkon nemám slov, všichni jeli skvěle. Nebylo lehké etapu kontrolovat, ale my jsme přesto strávili 90 procent z ní na úplném čele. Tohle už je jen vyvrcholení celodenní práce,“ těšilo devětadvacetiletého Itala.

Italian Champion @eliaviviani wins the 1500th stage in the history of the Vuelta a Espana!#WayToRide#LaVuelta18

Photo: @GettySport pic.twitter.com/mazvCbSRf6