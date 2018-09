Yates ujel Valverdemu o víc než minutu. Je blízko triumfu na Vueltě

Delší kopec na letošní Vueltě nebyl.

Předposlední horská zkouška španělské Grand Tour končila sedmnáctikilometrovým výšlapem na andorrský vrchol Coll de la Rabassa.

„Žiju v Andoře už tři roky. I tohle stoupání znám,“ ujišťoval před startem lídr závodu Simon Yates.

Věděl, o čem mluví.

Na úpatí Coll de la Rabassa byl dojet dvoučlenný únik dne. Tempo v čele grupy favoritů drtili cyklisté Movistaru a LottoNL-Jumbo, kteří skupinu řádně očesali.

Už třináct kilometrů před cílem pak spolu zaútočili Steven Kruijswijk s Nairem Quintanou, pátý a šestý muž průběžného pořadí.

Po chvíli se k nim přidal Thibaut Pinot a světě div se…

… také Simon Yates!

#LaVuelta18 Ataque del líder Simon Yates (MTS) a 10 km del final, que le permite llegar hasta el grupo de @NairoQuinCo. @RichardCarapazM tira de @alejanvalverde atrás. Unos 10" de diferencia. pic.twitter.com/quqI9FQYxr — Movistar Team (@Movistar_Team) September 14, 2018

Lídr Vuelty zaskočil Alejandra Valverdeho, když mu 10,5 kilometrů před cílem ujel. Okamžitě si dojel do čelní skupiny a začal ji táhnout.



Naopak Quintana se stáhl za nebohým Valverdem a snažil se limitovat ztráty na červeného muže. V tu chvíli to byl souboj dvou vlaků, které ze začátku dělilo přibližně 20 vteřin.

Netrvalo dlouho a byla z toho půlminuta a pět kilometrů před cílem rovnou celá minuta.

Yatesovi v čele totiž s tempem pomáhali jak Pinot, tak Kruijswijk. Za nimi to naopak bylo hlavně na Quintanovi, aby táhl svého lídra, zatímco se musel vypořádávat s otravnými útoky dalších rivalů.

A když Kolumbijci došly síly, bylo to už jen na Valverdem, který prožil nejhorší den této Vuelty.

Ujížděli mu Kelderman, Mas, López i Uran. Španělský matador projel cílem se ztrátou minuty a dvanácti vteřin na nakonec vítězného Thibauta Pinota.

Souvenez-vous, le Giro, il y a moins de 4 mois.



Et maintenant cette Vuelta de folie.



Quel champion ! QUEL CHAMPION ! #LaVuelta2018 pic.twitter.com/k1lAMNtPhG — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) September 14, 2018

Ten si v posledním kilometru poradil i s červeným Simonem Yatesem a připsal si druhý etapový triumf na této Grand Tour.

„Je to třešnička na dortu. Ve středu jsem se necítil moc dobře, dneska to bylo o hodně lepší. To stoupání mi sedělo, chtěl jsem zaútočit daleko před cílem a vyšlo to perfektně,“ radoval se Francouz.

Yatese ale druhé místo vůbec nemrzelo. Vždyť v čele Vuelty dva dny před koncem zvýšil náskok na 1:38 minuty na Valverdeho. Třetí Steven Kruijswijk je o dalších 20 vteřin zpět.

V sobotu je na Vueltě na programu královská etapa. Na pouhých 97 kilometrech stojí šest hodnocených stoupání.

Na nich bude Simon Yates hájit červený dres.

Jak se vše odehrálo

Předposlední horská zkouška. Devatenáctá etapa Vuelty vedla z Lleidy až na vrchol Coll de la Rabassa v Andoře. To bylo zároveň jediné hodnocení stoupání dne. Závěrečný výšlap měřil 17 kilometrů a z 860 metrů cyklisté vystoupali do 2 025 metrů nad mořem.

Už jen 159 mužů. Španělskou Grand Tour zahájilo 176 cyklistů, do 19. etapy jich odstartovalo 159. Dalším z odstoupivších byl Lukas Pöstlberger.

Brutální start. Ve třičtvrtě na dvě vyrazil peloton do 154 kilometrů dlouhé zkoušky. A první dvě hodiny byly brutální. Cyklisté během nich urazili celkem 90 kilometrů.

Čekání na únik. Ujet se nejprve snažila čtveřice cyklistů, bez šance. Následně to zkoušeli Michal Kwiatkowski, Thomas de Gendt, Sergio Henao nebo Ilnur Zakarin. Ani oni nepochodili. Až po 80 kilometrech etapy se zrodil únik dne, ve kterém jeli Jonathan Castroviejo (Sky) s Benjaminem Thomasem (FDJ).

Nikam daleko. Ani španělsko-francouzské duo si žádný velký náskok na hlavní balík nevypracovalo. Pelotonu vedeném týmem Movistar ujelo maximálně na dvě a půl minuty.



Movistar zrychluje. Pětatřicet kilometrů před cílem rozjel Movistar na větru drtivé tempo a na chvíli rozdělil balík na několik skupin. Poplach to vyvolalo hlavně u Mitcheltonu-Scott, který rázem ztrácel důležité metry. Díky úsilí Bory se ale peloton znovu spojil.

Únik dojet. V okamžiku, kdy hlavní balík přijel pod závěrečné stoupání, byli Castroviejo s Thomasem dojeti. Tempo v čele skupiny obstarával Winner Anacona z Movistaru a poté George Bennett z LottoNL-Jumbo.

Překvapivý tah. Třináct kilometrů před cílem zahájil útoky favoritů Nairo Quintana. Nechtěně tím k ataku vyprovokoval také Simona Yatese. Lídr Vuelty za to vzal u 10,5 kilometru před cílem a i díky pomoci nakonec vítězného Thibauta Pinota dva dny před koncem zvýšil náskok v čele na víc než minutu a půl.