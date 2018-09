Na bájném Lagos de Covadonga vládl Pinot. Yates na Vueltě zvýšil vedení

Nedělní etapou vrcholil horský triptych druhého týdne Vuelty.

A vrcholil pohádkovým výšlapem k jezerům Lagos de Covadonga.

„Jedenáct kilometrů s průměrem více než 7 procent, navíc tam jsou hodně prudké rampy. Právem má tenhle kopec strach nahánějící reputaci. Je to ideální místo na to získat nějaký čas na konkurenty,“ tvrdil i loni se loučící Alberto Contador.

Dvě a půl minuty k dobru měl při nájezdu do stoupání Ivan Garcia Cortina – jeden z mužů dvanáctičlenného úniku.

Ani on však před pelotonem až do cíle nevydržel.

Skupina favoritů, ve které tempo drtili cyklisté Astany v čele s Janem Hirtem, ho pohltila osm kilometrů před cílem. To už dávno ztráceli třeba Tony Gallopin nebo Wilco Kelderman.

Už 7,7 kilometrů před cílem přišel první útok lídra Astany – Miguela Ángela Lópeze. Ten ještě dotáhl s vypětím všech sil Movistar.

O kilometr dál přišel útok Thibauta Pinota, na který žádný z favoritů nereagoval.



Francouzský cyklista si tak vytvořil přibližně 20vteřinový náskok, který mu i přes následné útoky dalších favoritů stačil až do cíle.

Po dvou vítězných etapách na Tour a jedné na Giru se tak Pinot dočkal triumfu také na Vueltě. Zároveň se v průběžné klasifikaci posunul do nejlepší desítky, na sedmou příčku.

„Byl to můj plán zaútočit takhle brzo, chtěl jsem to zkusit. Jsem docela daleko v celkovém pořadí, tak jsem toho chtěl využít. Další favorité mě nemuseli hned nahánět a když jsem měl o něco větší náskok, věděl jsem, že to můžu dokázat,“ popisoval v cíli vítěz dne.

Využil toho, že se za ním prali lídr závodu Simon Yates s dalšími rivaly – Quintanou, Lópezem, Masem, Valverdem.

#LaVuelta18 Sensacional @alejanvalverde, que ha conseguido llegar hasta Yates y se lleva consigo a @NairoQuinCo, López y Mas. Pinot, con unos 10" de ventaja a menos de 5 km para el final. pic.twitter.com/CTxjNW9W8O — Movistar Team (@Movistar_Team) September 9, 2018

Za Pinotem dorazil v mlze do cíle na druhém místě López se ztrátou 28 vteřin. O dvě sekundy za ním už přijel lídr závodu Simon Yates, který tak na duo Movistaru znovu zvýšil náskok v čele průběžné klasifikace.



Vueltu nyní před Valverdem vede o 26 vteřin, Quintana ztrácí 33 vteřin, dalších deset pak López.

V pondělí cyklisty na Vueltě čeká druhý volný den.

Jak se vše odehrálo

Tři dny v horách. V pátek drápali do kopců, v sobotu to samé a ani nedělní etapy Vuelty nebyla jiná. Na 178 kilometrů dlouhé trase z Ribera de Arriby až na vrchol Lagos de Covadonga čekala čtyři náročná stoupání, z toho dvě první kategorie, to cílové pak speciální kategorie.

Chybí Lambrecht. Dalším z odstoupivších cyklistů této Vuelty se stal Bjorg Lambrecht ze stáje Lotto-Soudal. Naopak v sobotu těžce padající Louis Meintjes v závodu pokračoval.

Jedeme. Dlouhých 11 kilometrů měřila neutralizovaná zóna. Až poté krátce před jednou hodinou odpoledne patnáctá etapa odstartovala.

Spoustu útoků, ale bez úniku. Hned po startu následovala vlna útoků. Ujet pelotonu se snažili Michal Kwiatkowski nebo Thomas de Gendt, ani jednomu se to ale nepovedlo.

Tucet v čele. Až po 35 kilometrech etapy se zrodil únik dne. Bylo v něm dvanáct cyklistů, mezi nimi i vítěz dvou etap z letošní Vuelty Ben King. Dále pak George Bennett, Nicolas Roche, Bauke Mollema. Tao Geoghegan Hart nebo Pierre Rolland.

Nikam daleko. Maximální náskok skupiny během dne vystoupal na pět minut. Víc jim Mitchelton-Scott nepovolil. Australskou stáj poté na čele pelotonu vystřídala Bora a hlavně Astana.

Pád Kwiatkowskiho. Ve sjezdu k jezerům Covadonga došlo k pádu uprostřed balíku, ve kterém skončil i Michal Kwiatkowski a Alexandre Geniez. Vepředu se mezitím rozpadal a zase spojoval únik.



Cortina ujíždí. Dvacet kilometrů před cílem ze skupiny v úniku poodjel Ivan Garcia Cortina, který si pod závěrečné stoupání přivezl minutový náskok na pronásledující skupinu, dvou a půl minutový pak na peloton.

Únik stažen, Pinot je pryč. Osm kilometrů před cílem byl dojet poslední muž z úniku, o chvíli později zaútočil Thibaut Pinot a byl to útok vítězný. Za Francouzem na sebe pak další favorité neustále útočili, nikdo z nich už ale Pinota nedojel.