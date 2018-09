Hra kočky s myší - a vítězem je myš. Jak si uprchlíci pohráli i se Saganem

Sto metrů za cílem v Lleidě pak projížděl Jelle Wallays kolem autobusu stáje Quick-Step. Pohlédl na něj, vztyčil zaťatou pěst a zařval z plných plic natolik mocně, že všem kolem zalehly bubínky.

Nemohl si pomoci. Ty emoce musely ven.

Elia Viviani, sprinter Quick-Stepu, byl přece tím, kdo měl dle soudu mnohých ovládnout hromadný spurt rovinaté 18. etapy do katalánské Lleidy. Naopak on, Jelle Wallays, šlapal od prvního kilometru v úniku, kterému nikdo nedával naději, že dojede až do cíle.

Ale on dojel! Po 185 kilometrech před pelotonem odolali Wallays s norským parťákem Svenem Erikem Byströmem z týmu Emirates i spurtu Petera Sagana a Elii Vivianiho.

A on vyhrál!

Bylo to tak těsné, že rozhodčí Saganovi přiřkli dokonce stejný čas jako vítězi.

„Přichystali jsme divákům pořádný spektákl, co?“ usmíval se Wallays. „Všichni čekali hromadný spurt a najednou se tu zjevili dva kluci z úniku, kteří ustáli tlak všech těch chrtů.“

Týmový kolega Thomas de Gendt, který strávil za svoji kariéru tolik kilometrů v únicích jako málokdo, jej za cílem utopil v hlubokém obětí. Každý mu gratuloval. Wallays si šel na pódium pro cenu, načež na tiskové konferenci mluvil a mluvil a mluvil, nebyl k zastavení, jako by se potřeboval vymluvit z toho šoku, že to doopravdy zvládli.

Poslední dvě sezony neprožíval dobré časy.

Loni i letos jej na poslední chvíli tým „vyšoupl“ z nominace na Tour, vždy zůstal prvním pod čarou. Obzvlášť letos těžce nesl, když mu tuto informaci nikdo ze sportovních ředitelů ani nezavolal a dozvěděl se o svém nenominování až z médií.

Vuelta 2018 Všechny články ke slavnému závodu na iDNES.cz.

Ani vztahy s Vueltou neměl kdovíjak pozitivní. Před rokem si na ní chtěl spravit chuť po neúčasti na Tour, jenže po těžkém pádu pokračoval s velkými bolestmi - a se dvěma zlomenými žebry!

„Tehdy jsem se místo úniků soustředil jen na to, abych dojížděl v časovém limitu. Chtěl jsem se za každou cenu dostat až do Madridu. Až potom jsem jel do nemocnice na důkladné vyšetření, při kterém zjistili, že jsem měl i zlomenou kůstku v zápěstí.“

Také letos měl na Vueltě v 10. etapě těžkou kolizi se Simonem Pietillim. Od té doby jej bolela kyčel. „Říkal jsem si: Dopadne to jako loni. Ale den za dnem jsem se cítil stále lépe.“

Do týmu Lotto-Soudal přišel před třemi lety z druhodivizní stáje Rompoot, v jejímž dresu získal také svá dvě dosud jediná profesionální vítězství, na Paříž-Tours 2014 a Napříč Flandry 2015. Pokaždé z úniku.

„Na Paříž-Tours jsem se učil od mistra úniků Thomase Voecklera. Vysvětloval mi, jak mám během úniku šetřit síly a kdy mám za to opravdu vzít. Také dnes jsem se řídil Voecklerovými radami,“ vyprávěl v Lleidě.

Před startem etapy pečlivě studoval se sportovními řediteli itinerář trati. „Nechal jsem si namontovat největší kolečko s 54 zuby, protože jsme zjistili, že má foukat vítr do zad a trať vedla lehce z kopce. S takovým převodem dokážu jet v úniku z mírného kopce až 65 km/h, zatímco peloton tak rychle jet nemůže. Navíc jsem věděl, že na posledních 25 kilometrech je spousta zatáček i kruhových objezdů, což nám také nahrávalo.“

O účast v úniku dne nebyla tentokrát velká tlačenice. Stejně budou dojeti, panovalo všeobecné mínění. Sprinterské týmy si přece nenechají ujít tuhle ojedinělou šanci na hromadný spurt.

Nikdo tudíž neměl námitek, když se Jelle Wallays, Sven Erik Byström a s nimi i Jetse Bol z druhodivizního Burgosu vydali hned na prvním kilometru do zdánlivě beznadějné akce.

Sprinterské týmy je během dne nepustily na víc než tři minuty od sebe.

„Bylo nám jasné, že si s námi peloton hraje,“ líčil Wallays. „Ale dohodli jsme se, že kolem 45 kilometrů před cílem začneme akcelerovat. Když nám zbývalo 25 kilometrů a stále jsme měli dvě minuty, věděli jsme, že máme šanci a že můžeme všechny překvapit.“

Sedm kilometrů před cílem odpadl Bol. Zůstali dva.

A pak už to nebyla hra kočky s myší. Naopak, čím blíže cíli se nacházeli, tím víc se v očích pomocníků sprinterských hvězd začala v pelotonu odrážet panika a vyčerpání. My je snad nesjedeme!

Už se hnali v ulicemi Lleidy, nebo ve španělštině Léridy, starodávného města velkého jako Plzeň s nepřehlédnutelnou siluetou románsko-gotické katedrály na pahorku nad městem.

Pět kilometrů do cíle a náskok uprchlíků 34 sekund.

Čtyři kilometry a 32 sekund.

Tři kilometry a stále 28 sekund. Parta Quick-Stepu se může na čele pelotonu strhat, za ní usilovně tlačí do pedálů také letka Lotto NL-Jumbo.

Dva kilometry. 20 sekund. Je to na hraně. Na čele balíku usilují o navýšení tempa Trek a Bora.

Poslední kilometr. 14 sekund. Oni to snad opravdu dokážou! Byström jede z první pozice, neustále se ohlíží, za ním Wallays chystá rozhodující úder. Při mírném stoupání 300 metrů před cílem se k němu odhodlá,

Bora se snaží o akci poslední záchrany. „Vím, že je to jedna z mých posledních šancí vyhrát etapu v duhovém dresu,“ říkal Peter Sagan před etapou. Rakouský mistr Lukas Pöstelberger mu rozjíždí dlouhý spurt, na 350 metrech před cílem už jde Sagan po uprchlících v čele pronásledovatelů sám, za ním Viviani.

Ale... nestihnou to. Snad jen dva metry jim chybí. Wallays má za cílem ruce triumfálně rozpřažené podél těla, do kamery vyplázne jazyk. Všude kolem lidé nevěřícně kroutí hlavou.

„Sportovní ředitel mi do vysílačky připomínal, že poslední kilometr je lehce do kopce. Byström je silný sprinter. Držel jsem si za ním dobrou rychlost a pak jsem šel tvrdě do toho,“ popisuje vítěz.



Peter Sagan zažívá opačné pocity. „Viděl jsem je před sebou, pustil jsem se do dlouhého spurtu, ale nedokázal jsem je dostat. Třetí místo bylo to nejlepší, na co jsem dosáhl. Tak to prostě je.“

Opodál stojí jeho sportovní ředitel Enrico Poitschke a hledá na tom podivném konci etapy alespoň nějaká pozitiva: „Viviani je na Vueltě skvělý a je těžké ho tu ve spurtech porazit. Ale dnes jsme viděli, že to Peter může dokázat, Půjdeme do toho v neděli v Madridu znovu.“

Sagan ještě má před sebou na této Vueltě jednu velkou výzvu, rád by v duhovém dresu ovládl nedělní sprinterskou etapu v Madridu.

Naopak Wallays má splněno a překročeno.

„Hrál jsem na posledním kilometru s Byströmem i hlavním polem poker,“ svěřuje se. „Nebál jsem se porážky, byl jsem šťastný už z toho, že jsme se s únikem dostali až na poslední kilometr. Lidi, kteří to sledovali, museli být nadšeni.“

Poprvé v životě vyhrál závod World Tour. Zařídil též první výhru svého týmu Lotto Soudal na letošní Vueltě.

Ale především, poslal všem cyklistům a vlastně i všem lidem jasný vzkaz: Nesmíte se vzdávat, i když vám úkol připadá beznadějný a nesplnitelný. Zkoušejte to znovu, znovu a znovu. A uvidíte, ono to jednou vyjde.