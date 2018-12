Volejbalisté Kladna v repríze finále zdolali mistra Karlovarsko

Karlovarsko utrpělo třetí ligovou porážku za sebou, i když televizní zápas začalo lépe. První ze čtyř dramatických koncovek získali hosté 25:23 díky Rejlkově bodu hrudí a následnému prudkému podání Vašiny.

Kladno ale dokázalo vývoj otočit. Druhý set zakončil smečí do zámezí karlovarský Penrose (26:24) a v koncovce třetího setu zase Rejlka zastavily kladenské bloky (27:25). Nejtěsnějším rozdílem dvou bodů vyvrcholila i čtvrtá sada a zápas při mečbolu Kladna za stavu 24:23 ukončil Američan Penrose servisem do sítě.

„V koncovkách jsme své šance měli, ale nevyužili jsme je. Dneska nám trochu chyběl lídr, měli jsme být lepší ve všech činnostech,“ řekl České televizi kouč Karlovarska Jiří Novák.

Jeho trenérský kolega Milan Fortuník navzdory vítězství nepropadal euforii. „Jako odvetu za finále jsem to neviděl, tam byly Vary lepší, my musíme ještě hodně přidat. Jsem spokojený za vítězství a ta to, jak jsme bojovali, ale dělali jsme hodně chyb. Naštěstí stejně tak soupeř, a proto jsme to utkání dokázali zlomit,“ uvedl kladenský kormidelník.