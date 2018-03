Volejbalistky Frýdku-Místku zlomila až třetí koncovka. Ostrava vede 2:0

Sokol zlomila koncovka třetího setu. V ní vedl 23:20, ale při podání Valkové náskok ztratil.

„Znovu jsme doplatily na naše nevynucené chyby,“ povzdechla si frýdecko-místecká smečařka Markéta Kukučová. „Smečovala jsem do autu a pak jsme dostaly eso. Ve čtvrtém setu nám utekly o několik bodů a už to bylo těžké stahovat. Holky nebyly lepší, my jsme si to prohrály vlastními chybami.“

Urvaná koncovka třetí sady hostující tým podle ostravské univerzálky Terezy Diatkové zvedla. „Tím, že jsme v závěru třetího setu stav otočily, se nám zvedlo sebevědomí,“ dodala Diatková.

„Byli jsme lepší v obraně, ale chvílemi nám chyběl důraz při dvou třech balonech,“ podotkl ostravský trenér Zdeněk Pommer.

„Rozhodující byl už i ten první set, i když jsme ho měli naskočený dobře,“ řekl frýdecko-místecký kouč Leopold Tůma. „Zase nám chybělo takové volejbalové štěstí. Koncovku druhého setu jsme vybojovali, ale ve třetím to byla zase smůla. Přišly naše chyby a už to jelo.“

Tůma je přesvědčený, že domácí hráčky odvedly maximum. „Ale to, co umějí, nedovedou ještě v rozhodujících momentech prodat.“

Třetí utkání se hraje ve čtvrtek od 18.00 v Ostravě. „Zkusíme znovu vyhrát, abychom měly volný víkend,“ usmála se Diatková. „Ještě není konec. V Ostravě musíme hrát na krev,“ namítla Kukučová.