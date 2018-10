Náš volejbal baví a ještě je vítězný, blaží ústeckého šéfa Přikryla

„Od fanoušků na ulici i v mailech mám nějaké gratulace a povzbuzující vzkazy, abychom vydrželi. Ale já vím, že vše je pomíjivé. Každopádně se budeme snažit vydržet nahoře co nejdéle,“ slibuje ústecký šéf.

Generální manažer ústeckých volejbalistů Miroslav Přikryl

Zatím je vše růžové, Ústí rozdrtilo všechny své soupeře, ztratilo zatím jediný set. Naposledy vyprovodilo 3:0 Ostravu.

„Výsledek byl pro ni zdrcující. Byla v šoku, jak rychle odjela. Že to všechno bude až takhle optimistické, to jsme nedoufali. A že budeme první a naši hráči ovládnou ankety o hráče kola, to už vůbec ne! Náš volejbal fanoušky baví a ještě je vítězný,“ blaží Přikryla.

Co je za vzestupem týmu? „Podařilo se udržet českou osu a kvalita cizinců je vyšší. A samozřejmě s týmem dobře pracuje mladý kouč Jakub Salon.“ Ten si teď navíc přivedl jako posilu Jakuba Rybníčka, s nímž se zná ze společného působení ve Francii. Univerzál či smečař naposledy hrál v ČZU Praha, musí ale dohánět tréninkové manko, protože neměl letní přípravu. „Každopádně v případě krizové situace má Salon kam sáhnout,“ tvrdí Přikryl. Zatím to ale na krizi nevypadá, a kdyby Ústí slavilo i teď v Praze a doma s Brnem, to by byla teprve euforie! „Pokud uspějeme, může nás to nasměrovat do boje o první šestku.“