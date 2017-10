Smečař Nugent nadále bojuje o místo v sestavě Ostravy

Christopher Nugent v prvním kole extraligy do duelu s Benátkami nad Jizerou (3:0) nezasáhl, proti Zlínu (1:3) šel do hry ve třetím setu. Až s Českými Budějovicemi (0:3) byl v základní sestavě.

Christopher Nugent

Jenže vydržel v ní jen dva sety. „Chris potřeboval dodat sebevědomí,“ vysvětlil ostravský trenér Jan Václavík, proč mu dal příležitost v základu. „Je dobrý blokařsky, solidně přihrával. V útoku ale nebyl tak tvrdý, aby se prosadil na jedny ruce nebo složil míč na nesrovnaný dvojblok. To by měl zvládnout.“

Doma ve Spojených státech Nugent hrál volejbal a studoval ekonomii na univerzitě v New Jersey. Po škole vyrazil do Evropy na své první angažmá. A přijal nabídku z Ostravy. „Neváhal jsem, protože taková příležitost může přijít jednou za život.“

Je mu dvaadvacet let. „A to jsem v týmu jeden z nejstarších,“ upozornil. Ostravští volejbalisté jsou podle něj mladým týmem se spoustou talentů. „Ale to je dobré. Díky tomu máme i hodně energie. Přál bych si, abychom skončili do šestého místa.“

Ostravští mají nejen mladý celek, ale i začínajícího trenéra Jana Václavíka. „To vůbec nevadí. Moc se mi líbí, jak mluví o systému, kterým chceme hrát,“ řekl Nugent.

O české extralize má kusé zprávy. „Ale co jsem zaslechl a teď i viděl, je to dobrá soutěž. Pro mě nová a velká zkušenost. Líbí se mi, že se v Evropě hraje rychlý volejbal.“

Netají se tím, že by jednou rád působil v Německu, kde má část rodiny. A ostravské angažmá by mu k tomu mohlo pomoci.

Christopher Nugent v mládí zkoušel také americký fotbal a hokej. „Obdivuji Patrika Eliáše, jehož v New Jersey milují,“ zmínil někdejšího českého hokejového reprezentanta. „Jsem však z volejbalové rodiny, a tak bylo jasné, čemu se budu věnovat.“

Najít pořádného hráče je fuška

Nugent bojuje o místo v základní sestavě, seznamuje se s prostředím. „Ale líbí se mi tady. Umím se přizpůsobit všude, kde jsou milí lidé.“

Amerického smečaře si vybral trenér Jan Václavík. „Hráče jsem takto hledal poprvé a je to fuška,“ podotkl. „Agenti vám pošlou spoustu hráčů a ti jsou přebraní. Probíral jsem přes stovku smečařů.“

Václavíkovi pomohlo, že žil rok ve Spojených státech. „Díky přátelům a spoustě mailů a telefonování jsem se dostal k předním univerzitním týmům,“ popsal, jak narazil na Nugenta. „Dostal jsem tipy na tři hráče a Chris byl mezi nimi. Chtěli jsme smečaře, který je vyšší, s výskokem a hraje rychle. To Chris splňuje, i když stále se s námi sžívá.“

Nugent bojuje i s češtinou. Už se naučil více než Američané, kteří působili v Ostravě dříve. „Kluci i trenér umějí anglicky, ale učí mě základní slovíčka, abych se domluvil. Čeština je těžká. Naštěstí spousta mladých tady mluví anglický výborně.“