Souboj o šestku bude fuška, vědí ostravští volejbalisté

Před sedmou Příbramí mají totiž náskok jediného bodu a před sebou dva protivníky z elitní čtyřky – Kladno a Karlovarsko. Příbramští ve zbývajících zápasech základní části už na tak silné soupeře nenarazí.

„Boj o šestku bude sakra náročný. Bude to fuška,“ uvědomuje si trenér Jan Václavík po sobotní domácí porážce s Libercem 0:3.

Ostravští ještě budou hrát venku s Kladnem, Příbramí a ČZU Praha a doma s Karlovarskem a Brnem.

Naději jim dávají venkovní výsledky této sezony, které mají lepší než v té předešlé. „Jenže v minulém ročníku ligy jsme zase doma prohráli s málokým, což nyní neplatí,“ uvedl trenér Václavík.

Čím to je? „Přijde mi, že buď začneme zápas chladně, což se naštěstí už tolik nestává, anebo začneme podělaní, což bylo teď s Libercem...,“ podotkl kouč. „V té minulé sezoně – a vidět to bylo předtím v Ústí – jsme žrali parkety i tu špínu mezi nimi.“

Sobotní souboj s Libercem byla velká bída. Ostravským volejbalistům nevycházelo podání a v útoku kupili chyby. Až na blokaře Kotase musel kouč celou základní sestavu prostřídat.

„Po dvou dobrých zápasech s Odolenou Vodou a v Ústí nad Labem jsme čekali, že budeme hrát lépe. Pokud však budeme tak chybovat, tak nemůžeme uspět s nikým,“ prohlásil kapitán a nahrávač Mateusz Biernat.

„Nejvíc mě štve, že to nebylo žádné drama. Hostům jsme výhru jen trochu ztížili ve druhé sadě, jinak hráli na jednu bránu,“ povzdechl si ostravský trenér Jan Václavík.

„Ostrava v prvním setu udělala dvanáct chyb, čímž nám to ulehčila,“ řekl liberecký univerzál Jan Štokr. „Ve druhém chybovat přestali, takže to bylo vyrovnané.“

Liberecký kapitán Aleš Správka potvrdil, že domácí hráli špatně. „Nedali servis, přitom na něm mají postavenou hru. A ubránili jsme jejich klíčového hráče, univerzála Šmídla, čímž jsme to měli snadnější.“ Pro Ostravské byl zápas s Libercem, jako by hráli proti české reprezentaci. Všichni liberečtí hráči, kteří nastoupili, jsou nebo byli v národním týmu včetně trenéra Michala Nekoly. „Na to ale hrát nemůžeme,“ usmál se Jan Štokr. „Máme to rozdělené napůl. Neříkám na mladé a staré, ale na mladé a zkušenější.“