Volejbalisté Karlovarska hrají proti Budějovicím o svou pozici v play off

Volejbalisté Karlovarska nasbírali v extraligovém ročníku 52 bodů, stejně jako čtvrtý celek Kladna, tři body ztrácejí na vedoucí Liberec a jediný bodík je dělí od sobotního soupeře, mistrovských Českých Budějovic. „Před play off je důležité, aby se do něj šlo sebevědomě a s dobrou náladou,“ má jasno Novák. „Víc ale nejbližší zápas neřešíme. Bereme to tak, že nás čeká čtvrtfinále, které bude opět těžké, teď ještě nemá cenu myslet dál.“

Českobudějovické mužstvo vykazuje nejlepší extraligovou statistiku v obraně na síti, v dosavadních jednadvaceti zápasech si pomohlo už 259 bodovými bloky. Domácí Karlovarsko se pyšní nejlepší obranou v poli, přestože už od prosincového jedenáctého kola postrádá kvůli zranění kvalitního přihrávajícího smečaře Zdeňka Málka.

„Je to zatím dlouhodobé zranění, ale doufáme, že by nám Zdeněk mohl v rozhodující fázi soutěže ještě pomoct,“ nechal se slyšet kouč Novák. V případě tříbodové výhry nad českobudějovickými šampiony skončí Karlovarsko v tabulce dlouhodobé části extraligy nejhůř druhé.

Klub znovu podpoří handicapované sportovce

V rámci dnešního utkání dojde k dalšímu vyjádření úcty a podpory handicapovaným sportovcům, představitelé VK ČEZ Karlovarsko věnují podstatnou část ze vstupného postiženému sportovci Pavlu Kovářovi. „Osobně obdivuji lidi, kteří se dokázali poprat s nepřízní osudu, ne každý to dokáže, nyní tedy chceme pomoci sportovci s postižením po úrazu,“ uvedl předseda klubu Jakub Novotný.