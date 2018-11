Náhrada za Kiki? Kvapilové se daří s Kubíčkovou a touží po olympiádě

Příští rok chci dál hrát s Hankou Klimešovou. Se svou budějovickou parťačkou, vždyť nás to spolu tak baví.

Tu představu nosila čtyřiadvacetiletá Kubíčková v hlavě ještě začátkem září. O dva měsíce později je všechno jinak.

Na facebookovém profilu zdraví fanoušky jako mistryně republiky a členka Kvapilová / Kubíčková Beach volleyball teamu, vedle známé reprezentantky má za sebou kromě domácího šampionátu i několik mezinárodních turnajů.

Ten poslední odehrály v Mexiku, skončily dělené deváté. Bylo to jejich dosavadní maximum, lépe sezonu zakončit snad nemohly.

Náhrada za Kiki

Jak se Kubíčková ocitla vedle starší a zkušenější Kvapilové?

„Tím, že ukončila kariéru Kristýna Hoidarová Kolocová, tak se mi naskytla možnost hrát právě s Míšou Kvapilů. Pro mě je to výzva, pocta a šance, která se nedá odmítat,“ vysvětluje jedna.

„Blížilo se kvapem mistrovství republiky a já si vybírala parťačku, s níž bych mohla hrát tam i poté na Světové sérii. A Míša mi těsně předtím napsala, že by si chtěla na domácím šampionátu zahrát. Tak jsme na sebe káply. Řekly jsme si, že doma to bude testovací turnaj. Dopadlo to nadmíru skvěle, tak jsme se rozhodly pokračovat dál,“ tvrdí druhá.

Kubíčková zkrátka nahradila populární „Kiki“.

České hráčky Michala Kvapilová (na příjmu) a Kristýna Hoidarová Kolocová

A zatím si počíná velmi slušně. S Kvapilovou rychle našla na kurtu společnou řeč, až překvapivě dobře se vypořádala s dříve nepoznanou úrovni těch nejlepších světových turnajů.

Vždyť na zmíněném říjnovém podniku v Mexiku s Kvapilovou potrápily světové jedničky (Brandie Wilkersonovou a Heather Bansleyovou, pozn. red.). „Dokázaly jsme s nimi hrát vyrovnaně. To mě přišlo hodně dobré,“ je nadšená Kvapilová.

Na ostych není čas

„Já počítala, že ta úroveň Světové série bude úplně jinde než ta letních turnajů v Česku. Tak jsme se připravily nejlíp, jak to šlo, a bylo příjemné zjištění, že i v rámci aklimatizačních tréninků jsme byly schopné konkurovat většině nejlepších týmů,“ těší Kubíčkovou.

Kdo čekal, že na největší scéně, kde dosud hrála, zpanikaří, mýlil se. „Víte, na ostych ani nebyl čas,“ rozesměje se. „Hrajete pořád na hraně rizika.“

Má radost z toho, že si s Kvapilovou sedla lidsky i herně.

Přitom ostřílenější z blondýnek zároveň vnímá, že mají ještě obrovský prostor ke zlepšování. „Zatím jsme na nízkých procentech, souhra trvá třeba i roky. Ale máme to nastavené dobře a hned si vše vysvětlujeme,“ přibližuje.

Dva páry pro Tokio

Pokud je dělené deváté místo z Mexika a nikterak nerovný boj se světovými jedničkami jen náznakem jejich potenciálu, má se český fanoušek nač těšit.

Třeba na to, že by mohl za dva roky v Tokiu fandit dvěma párům. K naprosté špičce patří Barbora Herrmannová s Markétou Nausch Slukovou, Kubíčková s Kvapilovou platí za slibný tandem.

Tandem, který by na letní olympiádě nerad chyběl. „Bavily jsme se o tom. Míše jsem od začátku řekla, že by ta spolupráce měla vést aspoň ke kvalifikaci na olympiádu. Ona byla víc než nadšená, souhlasila s tím,“ tvrdí Kvapilová.

„Olympiáda je obrovskou motivací. Máme na to se tam dostat. Záleží na nás, zda do toho dáme maximum,“ hecuje Kubíčková. A směle pokukuje po metě, o jejíž dosažení se jí před pár týdny patrně vůbec nesnilo.