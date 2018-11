Liga mistrů? Srážka s realitou, říká o premiéře trenér Karlovarska

„Na druhou stranu je aspoň částečná spokojenost, že jsme hráli náš volejbal a neudělali jsme zase tolik chyb, ale nestačilo to. Soupeř nás držel pořád pod tlakem. Jakmile situace nebyla jasná v náš prospěch, tak svou kvalitou si ubránil balon a hned nás potrestal. V tomhle směru to byla srážka s realitou,“ zhodnotil utkání trenér Novák pro Radiožurnál.

Kedzierzynu vzdorovali Západočeši 68 minut. Polský mistr světa Lukasz Kaczmarek a belgický smečař Sam Deroo byli se 16 body nejvíce skórujícími hráči zápasu, v karlovarské sestavě měl nejvíce bodů (10) smečař Marek Zmrhal.

Karlovarský klub, který vznikl teprve před necelými pěti lety, si užil historickou chvíli v hale semifinalisty minulého ročníku Ligy mistrů a před kulisou 1600 fanoušků. Tajně doufal, že by s lídrem polské ligy mohl držet krok, ale byl nad jeho síly.

„Mrzí mě, že jsme prohráli takovým rozdílem. Bojovali jsme, jak jen to šlo, ale Poláci ukázali kvalitu. Je to rychlejší, servis a obrana v poli jsou lepší. Největší rozdíl byl v obraně v poli, na bloku a v rychlé hře nahrávače. Je to velká zkušenost,“ řekl devatenáctiletý smečař Lukáš Vašina po své premiéře v Lize mistrů.

Mezi volejbalovou elitou

V dalším kole Karlovarsko přivítá Civitanovu, premiéra Ligy mistrů se v karlovarské Realistic Areně chystá na 19. prosince. Ve skupině B čeští šampioni narazí ještě na dalšího italského giganta Modenu.

Základní část volejbalové Ligy mistrů se hraje v pěti skupinách, do play off půjdou vítězové a tři nejlepší ze druhých míst. Místo Final Four se bude hrát semifinále na dva zápasy a 19. května finále. Na pátý triumf v řadě má spadeno Kazaň. Tři zástupce mají Rusko, Itálie, Polsko a Německo včetně Friedrichshafenu s nahrávačem Jakubem Janouchem, po dvou klubech pak Turecko, Belgie, Francie a mezi elitou je i Lublaň.

Loni se mistrovské České Budějovice do základní části LM nedostaly, v předkole vypadly s finskou Sastamalou po porážce ve zlatém setu. O rok dříve prohrál Liberec ve skupině všech šest utkání a získal jediný bod. Jedním z jeho soupeřů tehdy byla právě Civitanova.