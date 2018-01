Kriško libereckým volejbalistům chybí. Budou hledat náhradu?

„Problém má s kolenním postranním vazem a podle poslední zprávy od jeho doktora na Slovensku by ale naštěstí neměl být přetržený, takže by Tomáš mohl začít s tréninkem zhruba během tří týdnů,“ naznačil Michal Nekola, liberecký trenér. „Tuhle informaci ale nutně potřebujeme mít potvrzenou ještě z magnetické rezonance od jiného nezávislého lékaře. Teď jsme sice naladěni spíš pozitivně, ale žádný velký optimismus to ještě není a do konce týdne musíme čekat.“

Co nejpřesnější doba Kriškovy léčby a absence je totiž klíčová pro další kroky vedení klubu. Kdyby měl nejlépe podávající volejbalista extraligy chybět třeba dva měsíce, musela by Dukla hledat náhradu. Kouč Nekola má totiž nyní na smečařský post jen Správku a Galabova. Třetí do party mladík Kroužek dosud nemá s extraligou a evropskými poháry prakticky žádné zkušenosti.

Stejná situace nastala v Dukle v listopadu 2016, kdy se Kriško léčil po operaci kolena a Liberec tehdy angažoval Poláka Stolce. „Jestli bude chybět déle, museli bychom reagovat, protože se v extralize i v Poháru CEV blíží nejdůležitější chvíle sezony a do nich si nemůžeme dovolit jít jen se dvěma smečaři,“ potvrdil Nekola, že se už v Dukle raději poohlížejí po možné adekvátní náhradě.

Ofenzivní tahoun Kriško volejbalistům Dukly hodně chyběl už v sobotu při pětisetové domácí prohře v důležité bitvě s Karlovarskem.