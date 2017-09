Volejbal mě baví jako v osmnácti, říká karlovarský Kriško

Kdo vás k volejbalu přivedl?

V osmé třídě mě na trénink doma v Rakovníku přivedl táta, který volejbal hrál. Chtěl jsem si to zkusit, ale už jsem u toho zůstal.

Pocházíte tedy z volejbalové rodiny?

Ano, táta hraje volejbal celý život, ještě teď je pořád aktivní. Máma byla taky volejbalistka.

Zkoušel jste řadu sportů: fotbal, hokej, atletiku. Čím vás volejbal zaujal, že jste se pro něj rozhodl?

Hlavně dobrá parta, která je u volejbalu. A samozřejmě k tomu přispělo i to, že oba rodiče hráli volejbal, takže jsem v tom prostředí vyrůstal.

Vaše rodiče můžeme často vidět i na tribuně při zápasech Karlovarska. Berete je jako svoje nejvěrnější fanoušky?

To asi ano, jezdí na zápasy hodně často. Do Varů je to z Rakovníka blízko, jenom hodina cesty, navíc máme tady v Chodově příbuzné, takže se to všechno propojí. V sobotu mají rodiče volno, tak jezdí za mnou.

Vzpomenete si na nějaké volejbalové rady, které jste od rodičů dostal?

Rady mi dávali, vzpomínám si, jak mi táta pomohl, když jsem se jednu dobu trápil se servisem. Ale když už jsem hrál víc, tak jsem si chyby sám uvědomoval. Takže jakmile skončil zápas a já šel za tátou, on mi k těm chybám řekl něco, co už jsem dávno věděl.

Michal Kriško Profil Narozený: 23. listopadu 1988

Výška: 200 centimetrů

Post: univerzál VK ČEZ Karlovarsko: za klub hraje od roku 2015

Kariéra: VK Rakovník, VO Příbram, VK Jihostroj České Budějovice; reprezentace

Klubové úspěchy: mistr ČR; 2x extraligové stříbro, 1x bronz; finále Českého poháru; čtvrtfinále Poháru CEV; nejvíc bodující hráč play off extraligy 2014/15

Reprezentační úspěchy: účast ve Světové lize; účast v Evropské lize; úspěšná kvalifikace ME

Věděli jste? Do osmé třídy základní školy hrál Michal Kriško hokej, dva roky působil jako fotbalový brankář a snažil se prosadit také jako atletický desetibojař.



Během utkání jste nepřehlédnutelný i svým úsměvem, který rozdáváte na všechny strany. Jak si takový projev máme vysvětlit?

Je to určitě částečně dané povahou, pak je to i určitá maska a taky to, že volejbal beru jako zábavu. Od každého trochu. Já se vždycky snažím při hře nad situaci povznést. A spíš se v tu chvíli směju sám sobě, jakou jsem udělal zbytečnou chybu. Ale bavím se tím. Kdyby mě to nebavilo a nesmál bych se u toho, tak to nehraju.

A baví vás volejbal v osmadvaceti stejně, jako vás bavil v osmnácti letech?

Je to pořád stejné, pořád mě to baví jako v osmnácti a pořád si dokážu nacházet motivaci. Byl jsem v nároďáku, vyhrál jsem titul v extralize, ale výzvy jsou další a další.

Jaká je ta nejbližší?

To je jednoduché, chci uspět s Karlovarskem. Zažil jsem tu v extralize dvě čtvrtá místa za sebou, a to mě moc nebaví, chci víc. A osobní motivace? Chci se dostat zpátky do nároďáku. Vím, že to bude těžké, ale je to prostě motivace.