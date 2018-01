Plná hala na play-off, přeje si nový manažer budějovických volejbalistů

„Zvažoval jsem to chvilku, nabídka mě oslovila. Přeci jen jsem tady s volejbalem sám začínal a říkal jsem si, že by bylo hezké pracovat v klubu, kde jsem vyrůstal. Můj volejbalový kruh se tím tedy pěkně uzavírá. Co víc si přát, navíc bych chtěl Jihostroji i takto něco vrátit,“ říká Mifka, který odehrál pár utkání v extralize za pražské týmy či v Ústí nad Labem.

Zatím je v pracovním zápřahu a svou novou profesi teprve poznává. „Ještě jsem ani neměl čas se začít na něco těšit,“ usmívá se Mifka.

„Standa Pochop odcházel relativně narychlo, času na předání věcí jsme měli málo, já jsem navíc dělal to samé v bývalé práci. Ale těším se na to, že budu mít šanci ovlivnit další chod klubu, a tím nemyslím jen A-tým,“ prohlásil.

Mifka už má v hlavě řadu nápadů a plánů, které by chtěl prosadit. „Konkrétně bych o nich mluvit ještě moc nechtěl, protože pak by to bylo zavazující. Teď se však musím soustředit na jiné věci. Ale abych něco prozradil, tak ty nápady mají co do činění s play-off. Myslím si, že Jihostroj má ještě potenciál k tomu, aby na vyřazovací boje chodilo do haly ještě více diváků a aby se ještě zkvalitnila komunikace s fanoušky, která by mohla být zajímavější. Například dostat na tribuny ještě více mladých lidí,“ doplňuje manažer s tím, že zatím má dost starostí s běžným chodem klubu, než s přípravami na play-off, jež začne v březnu.

Největší zkouškou pro Mifku bude určitě stěhování Jihostroje. Současná budějovická sportovní hala by se měla podle plánu letos na přelomu jara a léta začít bourat. Na jejím místě vyroste nová. Už dříve se uvažovalo, že by volejbalisté A-týmu hráli extraligové zápasy na různých místech Jihočeského kraje.

„Už jsme o tom samozřejmě začali přemýšlet, rozhodně to nebude nic jednoduchého. Musíme si všichni uvědomit, počínaje námi ve vedení klubu, přes hráče až po fanoušky, že to bude bolestivý krok. Musíme vybrat tu nejméně špatnou variantu, ale nějaká jednání jsme už měli a zatím nám všichni vycházejí vstříc,“ zmiňuje s tím, že nejde jen o stěhování týmů na utkání či tréninky, ale také o přesuny kanceláří, technického vybavení a podobně.

Do úplně neznámého prostředí Robert Mifka až tak úplně nešel. Když měl volno, snažil se domácí utkání Jihostroje sledovat přímo v hale a povědomí o dění v klubu měl. Teď už na domácích zápasech nebude chybět určitě, jako manažer má za sebou dva duely - extraligový proti Ostravě v Českém poháru proti Brnu.

„Také v loňském roce jsem se byl podívat na hodně zápasů. Už tehdy jsem si všímal, že konkurence v extralize jde rok od roku nahoru a první čtyřka je hodně silná. Tato sezona bude náročná nejen na hřišti, což neznamená, že bych si tím chtěl dávat menší cíle. Myslím si, že máme kádr na to, aby se zase popral o titul, zkušenost je dobře namíchaná s mládím, které má za sebou už nějaké výsledky,“ domnívá se.

I když je Robert Mifka rodákem z Českých Budějovic, domů se vrátil teprve před třemi roky. Do té doby studoval a pak i pracoval v Praze. Sám už vrcholově nehraje, přesto volejbal nezapomněl.

„Musím se pochlubit, jsem krajský přeborník. Hrajeme za pedagogickou fakultu například s bývalými extraligisty, s Pitnerem, Motysem či Švejcarem.“