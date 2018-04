Vyhrál lepší. Neubránili jsme Rejlka, mrzí budějovického Kupilíka

Cíle před sezonou byly jasně dané:

– v plánu bylo extraligové finále. Nebude.

– Vyhrát po letech Český pohár. Nepovedlo se.

– A přáli si postoupit do Ligy mistrů. Ani to se nestalo.

Nepříliš povedenou sezonu mohou extraligoví volejbalisté českobudějovického Jihostroje zachránit, jen když vyhrají bronzové medaile.

„Pro nás sezona nekončí, to je jasné. Třetí místo chceme uhrát,“ řekl 23letý nahrávač Filip Kupilík krátce poté, co v pondělí večer doma Jihostroj prohrál 2:3 na sety třetí semifinále s Karlovarskem a z boje o titul byl vyřazen.

Možná je to pro vás až kruté, ale semifinálový výsledek 0:3 na zápasy vypadá jednoznačně. Proč to tak dopadlo?

V prvním utkání jsme vlastně nekladli téměř žádný odpor (doma 0:3 na sety). Ve druhém zápase v Karlových Varech už to bylo od nás lepší, kde o prohře rozhodly dvě nebo tři chyby (1:3 na sety).

Jak to viděl... trenér René Dvořák „Karlovarsko mělo v celé sérii velice dobrou formu. My jsme naopak propásli první zápas u nás, a tím jsme je dostali do laufu. Pak si po první výhře mohli dovolit více riskovat. Celkově v semifinále rozhodly naše vlastní chyby. V rozhodujících momentech jsme je udělali my. Například lehký servis a následný příjem přes síť nebo dvoumetrový aut v posledním balonu. Ano, to se může stát, ale Karlovým Varům se to nedělo. A také rozhodla větší zkušenost soupeřova mužstva. I když jsme poslední dva zápasy bojovali, stále to nestačilo.“

A teď naposledy?

To bylo podobné. Karlovarsko jsme tlačili, ale zase škoda těch našich chyb. Takové by se asi v koncovce setů dělat neměly. Ale celkově bylo Karlovarsko prostě lepším týmem. Měli jsme strašný problém ubránit celou sérii Filipa Rejlka, a to byl rozdílový hráč. K němu se přidal ještě Marek Zmrhal a na ty dva jsme prostě nestačili.

Kde se semifinále zlomilo ve prospěch Karlových Varů? Mohl to být třetí set ve druhém utkání, který jste měli výborně rozehraný, a nakonec ho prohráli?

Je to tak. Kdybychom tam udolali jeden míč na setbol, tak bychom ten set možná vyhráli. Věděli jsme, že jejich smečař Ondřej Hudeček už má přeci jen nějaké roky a chvílemi tahal nohy, takže by to šlo přes něj uhrát. Museli jsme ale balon dvakrát převalit přes síť. Jenže to jsou jen kdyby, to je tak vždycky.

Vy jste ani nevyužili domácího prostředí, a to hned dvakrát.

V prvním zápase se nikomu z nás nedařilo, naopak Filip Rejlek hrál excelentně. I ve druhém utkání u nich. Ve třetím utkání jsme se to snažili uhrát co největší bojovností, jenže vyhrál opravdu lepší tým.

Je podle vás Karlovarsko adeptem na titul?

Určitě. Byť to v semifinále s námi tak vypadat nemuselo, tak zápasy mezi první čtyřkou jsou vždycky buď a nebo. Všechno bylo vyrovnané. Záleží na tom, který tým vydrží déle toho druhého tlačit nebo jestli se někdo nezraní. Rozhodně můžou Karlovy Vary extraligu vyhrát.

V pondělí jste byl většinu utkání na hřišti. Jak jste se cítil v tak důležitém zápase?

Byl jsem trochu zklamaný, že po vyhraném druhém setu jsem zase nezačínal v základní sestavě, ale i tak jsem samozřejmě za to rád. Šlo to, je ale možné, že kdyby hrál Filip (první nahrávač Palgut), tak toho asi víc zablokuje. Nebo také ne, to už se nedozvíme.

Vyhovoval vám nový hrací systém play off? Série se hrály na tři vítězství a pořadatelství se střídalo po každém zápase.

Pro nás to paradoxně možná bylo horší, protože se hrálo méně utkání. Kdyby se hrálo na čtyři výhry, tak by ubyl čas na odpočinek. Karlovarsku odehrála čtvrtfinále i semifinále základní šestka, my máme přeci jen lavičku trošku širší, takže bychom je mohli více utahat. Vymlouvat se ale na to nemůžeme, vždyť jsme začínali doma a měli to od začátku ve svých rukou.

Jak bude nyní složité připravit se psychicky na sérii o třetí místo?

Ať druhé semifinále dopadne jakkoliv, tak s Kladnem, nebo Libercem, to budou stejně těžké zápasy jako teď s Karlovarskem. Určitě budeme chtít dokončit sezonu se vztyčenou hlavou, když se nám během ročníku toho až tolik nepovedlo uhrát.