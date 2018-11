Máme stejně silnou lavičku i základní šestku, říká budějovický Křesťan

Ve vymezeném prostoru za hřištěm si chvílemi dělá sklapovačky, pak poskakuje, protahuje se a sleduje hru. To je úděl střídajícího volejbalisty.

Necelé tři sety sobotního utkání s Libercem tak strávil i 30letý univerzál českobudějovického Jihostroje Filip Křesťan. Ze „čtverečku“ pozoroval spoluhráče a zejména to, jak si na jeho postu vede Marek Šotola. A ke konci třetí sady ho za nepříznivého stavu poslal kouč René Dvořák na hřiště. A Křesťan tam zůstal až do vítězného konce.

„Liberec je kvalitní soupeř a můžeme být jedině rádi, že jsme utekli hrobníkovi z lopaty. Mám radost z toho, že se naše hra každým zápasem zlepšuje a pak dokážeme porazit i takto těžkého soupeře. Jsem rád, že tyto situace zvládáme,“ potěšilo zkušeného univerzála.

Křesťan už několikátý zápas v řadě začal jako náhradník. „Záleží na trenérovi, koho postaví. Ale nemyslím si, že by to bylo z výkonnostních důvodů. Dopředu bylo řečeno, že Marek Šotola bude dostávat víc šancí, takže pro mě je to jen o tom, udržet si koncentraci a pořád se soustředit na svůj výkon,“ zmínil Křesťan.

Kouč Dvořák chtěl ke konci třetího setu zastavit rozjetý Liberec změnami v kádru, proto šel s Křesťanem na hřiště i nahrávač Filip Kupilík. Jihočeši sadu nakonec prohráli 20:25, ale v dalším průběhu se změna začala vyplácet. Čtvrtý set vyhrál Jihostroj 25:23 a rozhodující tie-break 15:12.

Budějovičtí trenéři mohou v aktuální sezoně sázet na široký a hlavně vyrovnaný kádr. „Možná, že to teď ještě není znát, ale bude, až půjde do tuhého. Máme prakticky stejně silnou lavičku i základní šestku, což je velké plus. To ale bylo v Budějovicích vždycky, co si pamatuji. Už když jsem proti nim hrál před lety v play off. Když jsme jim v minulosti někoho ‚zklikvidovali‘ na hřišti, tak tam pak přišel z lavičky někdo stejně dobrý,“ řekl s úsměvem Křesťan, který na jihu Čech hraje druhou sezonu. Proti Liberci v sobotu uhrál celkem 11 bodů.

Se soupeřem na jih Čech přijel i českobudějovický odchovanec Petr Šulista. Na své „domácí“ palubovce se postaral o 20 bodů. „V Budějovicích se mi hraje vždycky dobře. Je tu dobrá hala a super fanoušci. Jen mě mrzí, že co jsem odešel z Budějovic, tak jsem tu ještě nevyhrál. V play off to ale prolomíme. Teď jsme kazili víc podání, než by bylo zdrávo. Bohužel, ta prohra byla o hlavě, mohli jsme úplně v klidu vyhrát 3:0 na sety, ale zkomplikovali jsme si to sami. Ale byl to dobrý zápas, pro diváky úplně super,“ podotkl nyní liberecký smečař.

Diváků na šlágr devátého extraligového kola dorazilo do českobudějovické sportovní haly 13 stovek. Zatím nejvíce z dosavadních pěti domácích duelů. „Také jsem si říkal, že tu bylo zatím nejvíc lidí v sezoně. Věřím, že přijdou i na další zápasy, které budou stejně parádní jako proti Liberci,“ přidal Křesťan.

Nadcházející víkend jedou v tabulce druhé České Budějovice do Ústí nad Labem a o týden později Jihostroj hostí Příbram.