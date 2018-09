Basketbalista Hruban věří, že český tým může hrát ještě lépe

„Je to největší úspěch mé kariéry, ale věřím, že úspěch na mistrovství to ještě přebije,“ řekl Hruban českým novinářům po vítězství 85:80 v Bosně a Hercegovině, které definitivně přineslo postup.

Ještě před pár lety by tomu nevěřil. „Kdyby mi někdo řekl, že budu hrát mistrovství světa, tak bych mu nevěřil. Ještě před pár lety to byl sen, který byl hrozně daleko. V roce 2011 by to ještě netipnul asi vůbec nikdo,“ připustil Hruban.

„Ale jsem hrozně rád, že jsem se do této generace vůbec dostal a mohu se podílet na této jízdě. Je to pro mě čest sledovat zevnitř, jak tento tým za poslední roky hrozně vyrostl. Asi to bude znít odvážně, ale máme nejsilnější tým, který jsme kdy měli. Věřím, že tohle ještě není strop a že můžeme ještě výš,“ prohlásil křídelní hráč Nymburku.

Na postupu má velkou zásluhu, když byl důležitou postavou při klíčových výhrách nad Finskem v první fázi kvalifikace. K druhému vítězství nad Finy pomohl dokonce 30 body. Skvělý výkon předvedl i proti Bulharsku a nyní i v Bosně, kde nastřílel 17 bodů včetně čtyř trojek, které držely český tým v těžkých chvílích. Přitom den před utkáním strávil Hruban v posteli kvůli nemoci.

„Nebylo to ale nic vážného, jen střevní chřipka, která se nám prohnala kabinou. Já byl poslední, kdo převzal prapor. Sobotu jsem s lehkou teplotou proležel v posteli,“ popsal Hruban.

Jeho výkon byl o to důležitější, že se nedařila příliš hra pod košem kde vládla bosenská hvězda Jusuf Nurkič. Čeští pivoti Jan Veselý a Ondřej Balvín se přes něj těžko prosazovali a navíc proti němu sbírali fauly, takže v koncovce se český tým musel obejít bez nich.

„Hlavní bylo, že jsme se nesložili a vždy jsme dokázali najít cestu, jak se vyhrabat ven, když na nás padala deka. Nevzdali jsme se. A hrát v malé sestavě jsme zvyklí, kolikrát je to naše spása,“ řekl Hruban. „Hodně nám pomohlo, že Tomáš Satoranský donutil Nurkiče k prorážení a vyfauloval ho,“ ocenil přínos hlavní české hvězdy.

Když pak zazněl závěrečný klakson, Češi se neradovali tolik, jak by se čekalo od hráčů, kteří poprvé postoupili na mistrovství světa. „Jenže mi nevěděli, jestli už tam opravdu jsme. Nikomu se to moc nechtělo počítat, tak jsme si prostě řekli, že jdeme vyhrát a pak uvidíme. Proto jsme pak všichni po sobě koukali, protože jsme nevěděli, jestli teda už můžeme začít slavit. Ještě v šatně jsme se ujišťovali, jestli už je opravdu hotovo,“ řekl Hruban s úsměvem.