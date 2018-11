Došla nám pára, mrzelo Hrubana. Teď musí zabojovat s bambulí na noze

„Věděl jsem hned, že se chci vrátit do zápasu. Z tejpů jsme udělali provizorní sádru. Šlo to, i když to nebylo nic příjemného,“ popisoval po utkání Hruban, který tak riskoval zhoršení zranění.

„Ukazuje to, jak ten tým drží při sobě. Ondra Balvín přijel fandit, i když mu klub nedovolil hrát. Vojta se zapojil zpět do zápasu, i když riskoval, že si kotník ještě zhorší. To utkání už v boji o postup nic neznamenalo, přesto jsme ukázali bojovnost. Slogan Bojuj jako lev na nás pěkně sedí a může to být naše silná zbraň,“ ocenil přístup spoluhráčů kapitán Pavel Pumprla.

Hruban ale ukázal i svou skvělou formu, když počtvrté z posledních pěti kvalifikačních zápasů nastřílel přes 17 bodů. Tentokrát už měl po 15 minutách na kontě 15 z celkových 31 bodů českého týmu. Pak ho ale přibrzdilo zranění a ve zbytku zápasu přidal už jen pět bodů.

„Začátek jsem měl dobrý, ale pak mě to zranění dostalo z rytmu a v rozhodující chvíli jsem nedal dvě napůl těžké střely. Zápas jsem měl v ruce, ale nedokázal jsem to dotáhnout,“ připomněl situace, kdy neproměnil dvě střely přes obránce a Francie se pak odpíchla k závěrečné šňůře 18:0, znamenající výhru 79:65.

„Vyhrát mohly oba týmy, ale my udělali na konci víc chyb, dovolili jim lehké koše. Tak to občas chodí. Došla nám pára, rotace byla úzká a soupeř nás uběhal a umlátil,“ hodnotil Hruban.

„Francie hrála hezky, my byli trochu v nevýhodě výškově, tak jsme to museli kompenzovat a doufali jsme, že jim to nebude padat z dálky, ale v důležitou chvíli se trefili. I když jim chybělo hodně hráčů, tak pořád je to silný tým, který neměl problém na šampionát postoupit,“ dodal.

Sestřih ze zápasu Česko - Francie:

Oslabení byli i Češi, kteří postrádali pět hráčů z nejsilnější sestavy. Navíc další měli zdravotní potíže. „Na to, v jakém stavu jsme, to bylo dobré. Hodně hráčů má rýmičku, kotníky, přesto jsme měli šanci vyhrát. Dokázali jsme s nimi držet krok, být ve vedení, a nebýt několika špatných rozhodnutí, tak jsme mohli vyhrát. To je fajn. Ukazuje to, že nároďák není už jen tým dvou lidí (Tomáše Satoranského a Jana Veselého),“ prohlásil křídelník Nymburku.

Hned po zápase ale pro něj začal další boj, a to s otékajícím kotníkem. „Teď to bude důležité zaledovat, abych se ráno nevzbudil a neměl jsem na noze bambuli. Teď to bude kritické. Snad budu moci s týmem odletět do Ruska,“ dodal Hruban.