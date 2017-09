Senzační hrdina. Jak se Tunka stal zlatý nástupcem Prskavce

Českou radost nejprve odstartovala stříbrnou medailí devatenáctiletá Tereza Fišerová v nové olympijské disciplíně – kanoi žen. Mezi muži ji pak na kajaku napodobil vítěz Světového poháru Vít Přindiš. Ani on ale nebyl pro české fanoušky hrdinou dne.

Tím byl někdo úplně jiný.

V den svých sedmadvacátých narozenin se totiž mistrem světa ve vodním slalomu stal Ondřej Tunka. „Neuvěřitelné, neuvěřitelné, neuvěřitelné,“ zářil čerstvý světový šampion.

Milovník skateboardingu a filmových Samotářů začínal s vodním slalomem v jedenácti letech na Malé Skále.

Svou pílí a talentem se ale rychle dral mezi absolutní českou elitu, až se dostal do tréninkové skupiny Jiřího Prskavce staršího.

Od roku 2015 už je součástí mužské reprezentace, se kterou ve stejném roce získal i zlato v hlídkách na mistrovství světa v Londýně.

Tohle zlato Tunka spolu s Prskavcem a Přindišem už v úterý v Pau obhájili. Že ale zaútočí i na to individuální?

Tomu snad věřil jen jeho reprezentační kolega a kamarád Ondřej Cvikl. „Pro mě je černý kůň závodu,“ usmíval se pětadvacetiletý kajakář. Nakonec měl pravdu.

Tunka měl přitom co dělat, aby se do finále vůbec dostal.

Už v kvalifikaci skončil v první jízdě pětatřicátý a v té druhé nejprve figuroval se dvěma trestnými sekundami na nepostupové třinácté příčce. Pak mu ale rozhodčí penalizaci smazali a semifinále bylo v kapse.

Ani tam to nebylo bez nervů. „Nevěřil jsem, že se se dvěma chybami můžu do finále dostat,“ přiznal později. Nakonec byl jediným, komu se to z devátého místa povedlo.

SENZAČNÍ TRIUMF. Český kajakář Ondřej Tunka se právě stal mistrem světa.

Do finále pak startoval jako druhý a v cíli vedl o parník. Postavil se k reklamní tabuli a čekal. „Kdo mě překoná?“ říkal si pro sebe.



Soupeři postupně ubývali. Nestačili Němec Schubert ani olympijský šampion Joseph Clarke. Pak se rozjel král letošní sezony Vít Přindiš. Na mezičasech ztrácel, přesto francouzský komentátor jeho jízdu komentoval jako „magnifique“.

Překrásná opravdu byla, ale na tu Tunkovu o nicotné dvě setiny nestačila. Přindiš zaklonil hlavu, ale dlouho nesmutnil. Na břeh už vylézal s úsměvem od ucha k uchu.

Spolu pak oba Češi sledovali fenomenální jízdu dvojnásobného světového šampiona Petera Kauzera, který do cíle dorazil s náskokem 1,71 sekundy. Třetí titul ale slavil jen chvíli, než mu rozhodčí přisoudili dvě trestné vteřiny a odsoudili ho na třetí příčku.

Česká radost propukla naplno.

ZLATOSTŘÍBRNÁ RADOST. Ondřej Tunka přijímá gratulaci od své sestry Kristýny k titulu mistra světa. V popředí se usmívá stříbrný Vít Přindiš.

Přindiš se chytil za ruku s Tunkou a Kauzerem a skočili spolu do vodního kanálu. Přidali se k nim i Tunkovy sestry Kristýna s Magdalénou a také otec Zdeněk.



Jen maminka Marcela zůstala spolu s fenkou Sárou na břehu.

„To je normální, holky dělají takovou show docela často,“ komentoval to se smíchem mistr světa.



Největší show ale v pátek předvedl právě on. Korunoval tak úžasný český večer, který nakonec nebyl vůbec pohřební.

Vždyť ho za zvuků hymny uzavíraly české slzy radosti.